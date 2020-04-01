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كُتّاب وآراء
روسيا تتوقع تغير العلاقات الدولية بسبب "كورونا"
قال المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تحدث تغييرات جدرية في العلاقات الدولية على خلفية الأزمة الناشئة بسبب جائحة فيروس "كورونا" ، التي ستؤثر على "نظام الإحداثيات" في أوروبا.
ونقلت وسائل اعلام روسية عن لوكاشيفيتش قوله: "أعتقد أن تغييرات قوية ستحدث في نظام العلاقات الدولية بشكل عام، وأن هذه التغييرات نضجت منذ فترة طويلة " ،موضحا أن تفشي وباء فيروس كورونا الذي تسبب في إدخال تعديلات جذرية على الحياة العامة ، ليس فقط المجتمعات، بل والدول وجميع القارات، سيؤثر بالتأكيد على المجال الدبلوماسي، وهو ما سيؤثر أيضا، على نظام الإحداثيات في أوروبا".
وقال الدبلوماسي الروسي إن " عملية التفكير حول الكيفية التي سنعيش بها في الفترة ما بعد تفشي الفيروس التاجي، تجري الآن بنشاط في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" ، مشيرا الى أنه ، يجب على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تتغير أيضا، لأنها لن تكون قادرة على تنفيذ مهام جديدة ،وهي في شكلها الحالي.
وشدد المسؤول على أنه ستكون هناك تغييرات، و أن شكل هذه التغييرات ومضمونها سيعتمدان على وجهات نظر الدول المعنية .
وأضاف لوكاشيفيتش "يمكن أن تلعب روسيا أحد الأدوار الرائدة، إذ أنها أصرت منذ فترة طويلة على ضرورة إجراء إصلاحات في هذه المنظمة، وترتيب نشاطها من حيث الإجراءات والمعايير، بالإضافة إلى ضرورة وضعها على أساس قانوني دولي ذي الشأن، خاصة بسبب أنه لا توجد هناك حتى الآن تشريعات أو لوائح للبعثات وللمؤسسات وما إلى ذلك، بل وأصبح من المستحيل الاستغناء عن إجراء تغييرات نوعية في هياكل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".