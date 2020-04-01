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بلجيكا تحصي 13964 إصابة مؤكدة بوباء كورونا
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:37
أعلنت اللجنة الفيدرالية لتتبع تطور وباء فيروس كورونا المستجد ببلجيكا أن البلاد أحصت 1189 حالة عدوى جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمجموع 13 ألفا و964 حالة مؤكدة، بينما بلغ عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء 2132 شخصا.
وأوضحت اللجنة الفيدرالية، خلال ندوتها الصحفية اليومية، أن 436 شخصا غادروا المستشفيات أمس الثلاثاء، بعد تماثلهم للشفاء، ما يشكل رقما قياسيا يوميا لعدد الحالات التي تعافت في بلجيكا.
وأضاف المصدر ذاته، من جهة أخرى، أن البلاد أحصت 123 حالة وفاة جديدة جراء فيروس "كوفيد-19"، ما يرفع الحصيلة إلى 828 وفاة منذ بداية تفشي الوباء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - zouhir الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:57
بلجيكا دولة متقدمة في الطب .وهدا يتجلى من خلال عدد حالات الشفاء المرتفعة مقارنة مع عدد المصابين
2 - الوطن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:06
الله يلطف بالعباد ادعوا اخوتي المغاربة الالتزام ببيتهم للقضاء على الوباء لأن الوباء مثل النار يشعل كل من حوله واذا لم يجد ما يشعل ينطفئ. وخصوصا، أن وضعية المستشفيات كارثية فالمستشفيات وكورونا سواء لذا اجلسو ببيوتكم
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