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الرئيسية | خارج الحدود | حصيلة الوفيات بكورونا في أمريكا تتجاوز الصين

حصيلة الوفيات بكورونا في أمريكا تتجاوز الصين

حصيلة الوفيات بكورونا في أمريكا تتجاوز الصين
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:20

وصل عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى 3393، اليوم الثلاثاء، متجاوزا بذلك إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الصين.

ويعلن المعطى نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت بثالث أعلى معدل وفايات في العالم؛ بعد إيطاليا وإسبانيا وفقا لأحدث الإحصائيات.

وحث مسؤولو الصحة كل الأمريكيين على الالتزام بأوامر البقاء في بيوتهم، والإجراءات الأخرى الوقائية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الله يستر الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:35
الله يستر الطابلو بحال ديال الالعاب الاولمبية المدليات الدهبية للاقوياء
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2 - محمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:43
سيدفعون غاليا نتيجة انتخاب داك الاحمق
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3 - Réunion الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:47
les USA vont payer très cher leur arrogance et seront au top 10 des victimes du CORONA
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4 - malika الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:56
عدد الوفيات في الولايات المتحدة الى اليوم هو 4059 وفاة.
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7
5 - محمد مداني الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:57
يقال لركب لبد ما ينزل . واللي اسمن لبد ما يهزل. واللي طغى بالمجد لبد ما يذل .
الشعوب المتقدمة بسياساتها تصبح متهدمة، بعض الزعماء يريدون ما بيد الشعوب ويوما ما سيفقدون ما بأيديهم، صنع المدمرات و العجز عن رتق كمامات هذه غباوة أم حماقات.
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيد المؤمنين( ص)
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6
6 - عبدالناصر_إفني الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:03
وحث مسؤولو الصحة كل الأمريكيين على الالتزام بأوامر البقاء في بيوتهم، والإجراءات الأخرى الوقائية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد:

انظروا و عيشوا حماقات رؤساء مثل المتهور دونالد ترامب الذي لا تهمه إلا مصالحه المالية و يجري يمينا و شمالا لإنقاذ الاقتصاد مضحيا بأرواح بشرية و جل تصريحاته الغير المكتوبة كلها ترهات تمضي إلى إبادة شعب على حساب مصالح شخصية؛ الله يمهل و لا يهمل و ليعش ترامب " صـــــــفـــعــة الــقــرن "
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2
7 - حسن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:08
يا من قضى أسابيع و اشهر في التخطيط لصفقة القرن ها هي صفعة القرن التي ستودي بك إلى مزبلة التاريخ .ان الله يمهل ولا يهمل
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