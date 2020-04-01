24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/04/2020
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:36
|17:05
|19:52
|21:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مظاهر مكافحة القانون الدولي العام للأوبئة
- "مجلس التمريض" ينشد حماية كاملة أمام كورونا
- حالة الطوارئ الصحية تلغي تصوير "سلسلة كبور"
- مهندسون ينتقدون ضعف الدعم المقرر ضد كورونا
- خبراء يحذرون من كارثة إنسانية في جزر اليونان
المغرب يسد ثغرات الثروات الطبيعية بالصحراء بتطبيق قوانين البحار (5.00)
فيروس "كورونا" يدفع شبانا إلى "الحريڭ" من إسبانيا نحو المغرب (5.00)
- هذه حقيقة اقتطاع الحكومة ثلاثة أيام من الأجور الشهرية للموظفين - (187)
- فيروس "كورونا" يدفع شبانا إلى "الحريڭ" من إسبانيا نحو المغرب - (143)
- دموع من أجل الوطن - (130)
- وزارة الصحة: 68 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 602 - (112)
- الوكالة الفرنسية للأدوية تحذّر من علاج "كورونا" بعقار "الكلوروكين" - (106)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
حصيلة الوفيات بكورونا في أمريكا تتجاوز الصين
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:20
وصل عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى 3393، اليوم الثلاثاء، متجاوزا بذلك إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الصين.
ويعلن المعطى نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت بثالث أعلى معدل وفايات في العالم؛ بعد إيطاليا وإسبانيا وفقا لأحدث الإحصائيات.
وحث مسؤولو الصحة كل الأمريكيين على الالتزام بأوامر البقاء في بيوتهم، والإجراءات الأخرى الوقائية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - الله يستر الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:35
الله يستر الطابلو بحال ديال الالعاب الاولمبية المدليات الدهبية للاقوياء
3 - Réunion الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:47
les USA vont payer très cher leur arrogance et seront au top 10 des victimes du CORONA
4 - malika الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:56
عدد الوفيات في الولايات المتحدة الى اليوم هو 4059 وفاة.
5 - محمد مداني الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:57
يقال لركب لبد ما ينزل . واللي اسمن لبد ما يهزل. واللي طغى بالمجد لبد ما يذل .
الشعوب المتقدمة بسياساتها تصبح متهدمة، بعض الزعماء يريدون ما بيد الشعوب ويوما ما سيفقدون ما بأيديهم، صنع المدمرات و العجز عن رتق كمامات هذه غباوة أم حماقات.
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيد المؤمنين( ص)
الشعوب المتقدمة بسياساتها تصبح متهدمة، بعض الزعماء يريدون ما بيد الشعوب ويوما ما سيفقدون ما بأيديهم، صنع المدمرات و العجز عن رتق كمامات هذه غباوة أم حماقات.
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيد المؤمنين( ص)
6 - عبدالناصر_إفني الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:03
وحث مسؤولو الصحة كل الأمريكيين على الالتزام بأوامر البقاء في بيوتهم، والإجراءات الأخرى الوقائية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد:
انظروا و عيشوا حماقات رؤساء مثل المتهور دونالد ترامب الذي لا تهمه إلا مصالحه المالية و يجري يمينا و شمالا لإنقاذ الاقتصاد مضحيا بأرواح بشرية و جل تصريحاته الغير المكتوبة كلها ترهات تمضي إلى إبادة شعب على حساب مصالح شخصية؛ الله يمهل و لا يهمل و ليعش ترامب " صـــــــفـــعــة الــقــرن "
انظروا و عيشوا حماقات رؤساء مثل المتهور دونالد ترامب الذي لا تهمه إلا مصالحه المالية و يجري يمينا و شمالا لإنقاذ الاقتصاد مضحيا بأرواح بشرية و جل تصريحاته الغير المكتوبة كلها ترهات تمضي إلى إبادة شعب على حساب مصالح شخصية؛ الله يمهل و لا يهمل و ليعش ترامب " صـــــــفـــعــة الــقــرن "
7 - حسن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:08
يا من قضى أسابيع و اشهر في التخطيط لصفقة القرن ها هي صفعة القرن التي ستودي بك إلى مزبلة التاريخ .ان الله يمهل ولا يهمل
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7