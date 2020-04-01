حصيلة الوفيات بكورونا في أمريكا تتجاوز الصين

هسبريس ـ مُتابعة

وصل عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى 3393، اليوم الثلاثاء، متجاوزا بذلك إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الصين.

ويعلن المعطى نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت بثالث أعلى معدل وفايات في العالم؛ بعد إيطاليا وإسبانيا وفقا لأحدث الإحصائيات.

وحث مسؤولو الصحة كل الأمريكيين على الالتزام بأوامر البقاء في بيوتهم، والإجراءات الأخرى الوقائية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.