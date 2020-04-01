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هولندا .. 134 وفاة و1019 إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:50
قالت السلطات الهولندية، اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 134 حالة ليصل الإجمالي إلى 1173 حالة.
وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا إن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1019 حالة ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - فرح19 الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:19
هولندا بعيدة علي لمغرب كون حركو لمغاربة لي تما
2 - عبد الله الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:54
اللهم احفض احبائنا من المسلمين في هولندا وسائر بقاع العالم
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