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كُتّاب وآراء
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وفاة امحمد خّداد أحد أبرز قادة جبهة البوليساريو
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:50
أعلنت جبهة البوليساريو، الأربعاء، وفاة امحمد خدّاد، أحد قادتها ورئيس ما يسمى لجنة شؤونها الخارجية، في مدريد، عن عمر ناهز 65 سنة، "إثر صراع طويل مع مرض عضال".
وأعلنت الجبهة الانفصالية ما سمته "الحداد الوطني" لمدة أسبوع، ابتداءً من الأربعاء.
واعتبر المدعو محمد الطالب، أحد قادة الجبهة، أن "وفاة خداد خسارة كبيرة يصعب تعويضها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - مغربي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:56
تعازينا للشعب الموريتاني في وفاة واحد من أبنائه الذي ظل يوهم نفسه أنه صحراوي ينتمي ل جمهورية لا وجود لها
تعليق غير لائق
221
2 - أطلسي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:57
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
تعليق غير لائق
109
3 - محمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:58
كل نفس ذائقة الموت نسأله تعالى أن يلهم الصبر على اهليه ويتغمده في فسيح جنانه انه حبيب رحيم.
تعليق غير لائق
-75
4 - badr الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:59
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم رحمه وغفر له واسكنه فسيح جناته
تعليق غير لائق
-69
5 - maroc 2020 الأربعاء 01 أبريل 2020 - 17:03
السلام عليكم ،
سيموتون الواحد تلو الآخر ...
عودوا إلى احضان وطنكم وإلا ستلقون نفس المصير.
أين هو عبد العزيز، أين هو... اعتبروا
الوطن غفور رحيم.
السلام
سيموتون الواحد تلو الآخر ...
عودوا إلى احضان وطنكم وإلا ستلقون نفس المصير.
أين هو عبد العزيز، أين هو... اعتبروا
الوطن غفور رحيم.
السلام
6 - وردة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 17:04
اللهم لا شماتة في المرض والموت الله يرحمه و يغفرله و يجعل كيد كل من يريدون سوءا بهذا البلد في نحورهم
7 - مرشد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 17:12
رغم كل شيئ، رغم أنه افنى حياته ضدا على مصالح بلده المغرب، فلا شماتة في الموت، فالوطن رحيم كبير رحيب لجميع ابنائه بما فيهم العاقين. فلندعوا له بالمغفرة و لاخوانا في تندوف بالرجوع الى كنف الوطن و لنبني جميعا هذا القطر السعيد بشمل واحد و كلمة سواء.
8 - مغربي جنوبي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 17:13
الله يرحمه ويغفرله وتعازينا الشعب الموريتاني
محمد خداد هو موريتاني المولد والنشأة أرسله أبوه للدراسة بالجزائر فتم إستقطابه من طرف نظام بومدين وإقحامه ضمن لعبة خبيثة لازالت لم تنته
وللتذكير فأبوه هو خداد ولد موسى الذي كان عضوا في الحزب الشعبي الموريتاني وممثلا له في منطقة تيرس زمور بموريتانيا
محمد خداد هو موريتاني المولد والنشأة أرسله أبوه للدراسة بالجزائر فتم إستقطابه من طرف نظام بومدين وإقحامه ضمن لعبة خبيثة لازالت لم تنته
وللتذكير فأبوه هو خداد ولد موسى الذي كان عضوا في الحزب الشعبي الموريتاني وممثلا له في منطقة تيرس زمور بموريتانيا
9 - محمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 17:17
ما دام مغربيا نطلب له الرحمة والمغفرة. أما موضوع تعويضه فالأمر سهل وليس صعب بالاستعانة بأحد افراد النظام الجزائري العسكري!!
10 - ياليته! الأربعاء 01 أبريل 2020 - 17:23
تعازينا الحارة، اللهم ٱرحمه وواسي أهله بالصبر والسلوان.
تعليق غير لائق
-14
11 - intidam الأربعاء 01 أبريل 2020 - 17:25
ستتشاور الجزائر و موريتانيا لوضع من يعوضه لان موريتانيا أصبحت الابنة الثانية للجزائر الحفرة التي تحفرون للمغرب انكم في حافة الوقوع فيها
12 - حسن النتيفي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 17:26
إنا لله وإنا إليه راجعون.له الرحمة. و المغفرة
13 - عقا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 17:26
واحد من أشقائنا المغرر بهم ومهما كان تاريخ تمرده فإننا نترحم عليه ونطلب الله له المغفرة .هي فقط دروس يستوجب على كل المغرر بهم التأسي بها . في هذه الحياة الفانية سارعوا إلى نبذ التفرقة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا .فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام . إنا لله وإنا إليه راجعون
15 - المعطي القفل الأربعاء 01 أبريل 2020 - 17:30
رحمه الله .بغض النظر عن انتمائه السياسي . يبقى انسانا غادر الحياة
16 - خالد.ف الأربعاء 01 أبريل 2020 - 17:31
و تبقى الصحراء مغربية رغم كيد الكائدين ! كل من يعمل على إضعاف الأمة بالتفرقة و القضايا المفتعلة التي قد تجر إلى الحروب و الأزمات و إزهاق الأرواح يعتبر عميلا لصالح الأعداء و يعد عدوا و إلى مزبلة التاريخ ! اللهم ارحم المجاهدين الذين قضوا في سبيل حماية التراب الوطني ، و احفظ اللهم جيوشنا المرابطين و انصرهم !
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