وفاة امحمد خّداد أحد أبرز قادة جبهة البوليساريو

هسبريس - متابعة

أعلنت جبهة البوليساريو، الأربعاء، وفاة امحمد خدّاد، أحد قادتها ورئيس ما يسمى لجنة شؤونها الخارجية، في مدريد، عن عمر ناهز 65 سنة، "إثر صراع طويل مع مرض عضال".

وأعلنت الجبهة الانفصالية ما سمته "الحداد الوطني" لمدة أسبوع، ابتداءً من الأربعاء.

واعتبر المدعو محمد الطالب، أحد قادة الجبهة، أن "وفاة خداد خسارة كبيرة يصعب تعويضها".