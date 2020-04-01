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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تعلن تسجيل 14 وفاة جديدة بوباء كورونا

الجزائر تعلن تسجيل 14 وفاة جديدة بوباء كورونا

الجزائر تعلن تسجيل 14 وفاة جديدة بوباء كورونا
هسبريس - د .ب .أ
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:48

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 58 حالة.

وتعتبر هذه أكبر حصيلة تعلن عنها السلطات الصحية في الجزائر منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، في تصريح للصحافة عن تسجيل 131 إصابة جديدة مؤكدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 847 إصابة مؤكدة، مشيرا إلى شفاء 16 حالة، ليرتفع عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 61.

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1 - بنت الشاوية الرجلة والنيفDZ الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:26
ربي يحفض بلدي العزيز من كل سوء
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2 - saidr الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:26
لابد فورا تدخل الجزائر في حجر صحي عام لإنقاذ العباد والبلاد.
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