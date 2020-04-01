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كُتّاب وآراء
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فرنسا تحصي 509 وفيات في يوم بسبب "كورونا"
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:41
سجّلت فرنسا 509 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، ما يرفع عدد المتوفين جراء "كوفيد-19" في المستشفيات الفرنسية إلى 4032 شخصا.
وصرّح المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين أدخلوا المستشفيات بلغ 24.639 شخصا، بينهم 6017 في العناية المشددة، علما أن الحصيلة اليومية للوفيات بلغت يوم الثلاثاء 499 حالة.
وتقتصر حصيلة وفيات "كوفيد-19" المعلنة في فرنسا على الذين توفوا في المستشفيات الفرنسية، ولا تشمل الذين قضوا في منازلهم أو في دور رعاية المسنين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - مغربية الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:50
اللهم ارحم البشرية جمعاء و عجل بنهاية هذا الوباء.
2 - ندير الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:55
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم، اللهم ارفع هدا الوباء على البشرية جمعاء ... هده الجائحة اعطاتنا درسا هاما في معنى التآخي والتآزر وحب الانسان لانسانيته ولالشيء اخر
3 - black orckydea الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:58
Que dieu protège nos ressortissants marocains en France.
4 - Mohamed zinbi الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:58
اللهم ارحم البشرية جمعاء و عجل بنهاية هذا الوباء
5 - مواطن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 20:05
اللهم اننا عبادك ابناء عبادك نواصينا بيدك قوي فينا حكمك نساءلك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او احد من خلقك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك ان تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور صدو رنا وجلاء همومنا واحزاننا كما ندعوك الله بدعاء نبييك ايوب حين اشتد عليه البلاء لا الاه الا انت اني كنت من الظالمين
6 - ابو دعاء الأربعاء 01 أبريل 2020 - 20:06
نسال الله اللطف ونحمد الله على بلدنا فنحن في احسن حال بالمقارنة مع الدول الاخرى ليس علينا سوى الالتزام بالعزل الصحي حتى تمر هذه المرحلة الصعبة وسياتي الفرج قريبا باذن الله
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