فرنسا تحصي 509 وفيات في يوم بسبب "كورونا"

هسبريس- أ.ف.ب

سجّلت فرنسا 509 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، ما يرفع عدد المتوفين جراء "كوفيد-19" في المستشفيات الفرنسية إلى 4032 شخصا.

وصرّح المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين أدخلوا المستشفيات بلغ 24.639 شخصا، بينهم 6017 في العناية المشددة، علما أن الحصيلة اليومية للوفيات بلغت يوم الثلاثاء 499 حالة.

وتقتصر حصيلة وفيات "كوفيد-19" المعلنة في فرنسا على الذين توفوا في المستشفيات الفرنسية، ولا تشمل الذين قضوا في منازلهم أو في دور رعاية المسنين.