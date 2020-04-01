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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تتجاوز عتبة 200 ألف إصابة بوباء "كورونا"

أمريكا تتجاوز عتبة 200 ألف إصابة بوباء "كورونا"

أمريكا تتجاوز عتبة 200 ألف إصابة بوباء "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:55

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل قليل، عتبة 200 ألف حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 4476 حالة، وفق ما أظهر إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز".

وحافظت بذلك أمريكا (203608 إصابات) على المرتبة الأولى عالميا في عدد الإصابات المعلنة رسميا بالفيروس.

وحث مسؤولو الصحة جميع الأمريكيين على الالتزام بأوامر البقاء في بيوتهم، والإجراءات الأخرى الوقائية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - souad الأربعاء 01 أبريل 2020 - 20:05
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارفع عنا هذا البلاء وأعف عنا ولا تواخذنا وإذا كان هذا الابتلاء من عند الله فمرحبا به ولا راد لقضاءه وإذا كان من صنع البشر فالله ياخذ فيهم الحق وحسبنا الله ونعم الوكيل
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45
2 - حاميدو الأربعاء 01 أبريل 2020 - 20:06
هل بعد هذا الرقم المهول في الإصابات والوفيات تبقى أمريكا محل شبهة في نشر فيروس كورونا عبر العالم؟
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38
3 - براهيم10 الأربعاء 01 أبريل 2020 - 20:11
هاهي امريكا تدفع ثمن استهزاءها من فيروس كورونا ظنا منها انه سيبقا في الصين ولن يصل اليها ابدا
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23
4 - ططه الأربعاء 01 أبريل 2020 - 20:13
ابن القوة والجبروت والطغيان وسفك الدماء فيروس لا يرى حتى بالعين المجردة....سبحانك ربي ما اعظمك ادا قلت للاشيء كن فيكون
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22
5 - علي تزمرت الأربعاء 01 أبريل 2020 - 20:13
الله يحفظ من هذا الوباء الله هم ارفع غضبك عنا وارحم الموتى
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20
6 - مساعد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 20:15
كذبة ابريل وها امريكا فيها مليون مصاب فين المشكل
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-35
7 - la realite الأربعاء 01 أبريل 2020 - 20:20
a l.interieure des etats unis il y,a 50 states c,est a dire (50 pays) sans oublier les autres territoires a l,exterieur qui sont sous l,autorite Americaine comme le puerto rico, Hawaii ect.,,,
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-9
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