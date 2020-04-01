أمريكا تتجاوز عتبة 200 ألف إصابة بوباء "كورونا"

هسبريس من الرباط

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل قليل، عتبة 200 ألف حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 4476 حالة، وفق ما أظهر إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز".

وحافظت بذلك أمريكا (203608 إصابات) على المرتبة الأولى عالميا في عدد الإصابات المعلنة رسميا بالفيروس.

وحث مسؤولو الصحة جميع الأمريكيين على الالتزام بأوامر البقاء في بيوتهم، والإجراءات الأخرى الوقائية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.