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الرئيسية | خارج الحدود | فتوى جزائرية تحرّم نشر الشائعات حول وباء "كورونا"

فتوى جزائرية تحرّم نشر الشائعات حول وباء "كورونا"

فتوى جزائرية تحرّم نشر الشائعات حول وباء "كورونا"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:30

أفتت لجنة وزارية جزائرية، الأربعاء، بتحريم نشر الشائعات المتعلقة بوباء "كورونا" المستجد والتي "تثير القلق والاضطراب" لدى المواطنين.

وأكدت لجنة وزارة الشؤون الدينية للفتوى، في بيان، أن الشائعة تتسبب في "إثارة القلق والاضطراب والخوف بين الآمنين، والتلاعب بالصحة النفسية للمواطنين، وإضعاف الثقة بالنفس، والتشكيك في جهود ومقدرات الأمة، والتأثير على منظومة القيم والأخلاق".

وحثّت اللجنة سالفة الذكر الجزائريين على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها المؤكدة، مشددة على أنه "لا يجوز نقل المعلومة إلا بعد التأكد من صحة صدورها من جهة مختصة موثوقة حرصا على عدم المساهمة في انتشار الشائعة".

وأبرزت أنه "إذا كان الواجب على المواطنين التعامل مع الشائعة بكل ما ينبغي من الحيطة والحذر في الأيام العادية، فإن التعامل معها في هذه الأيام الحرجة ينبغي أن يكون أكثر حيطة وحذرا".

ودعت اللجنة كل من هو من غير أهل الاختصاص في مجال ما إلى أن "يسكت ويكف شره وأذاه".

وبسبب شائعة حول غلق محطات البنزين انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسابق الجزائريون، منذ الصباح الباكر، على ملء خزانات سياراتهم؛ وهو ما تسبب في طوابير طويلة، كما في الجزائر العاصمة.

ودفع ذلك الوضع وزارة الطاقة إلى إصدار تكذيب لهذه "الشائعة"، مطمئنة إلى أن محطات البنزين تبقى مفتوحة سبعة أيام في الأسبوع وعلى مدار الساعة.

وكانت لجنة الفتوى نفسها أمرت بغلق المساجد اعتبارا من 17 مارس المنصرم، لمنع انتشار وباء "كوفيد19".

وفي حصيلة الأربعاء، بلغ عدد المصابين بالوباء المذكور 847 حالة مؤكدة؛ منها 58 وفاة، حسب وزارة الصحة الجزائرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - هند الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:49
إيوا رآه الكذوب حرام من البديهيات من نتسناوش عاد نسمعو عليه فتوى جديدة
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2 - قلق الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:00
ان كانت على حالتنا النفسية حدث ولا حرج نحن في أسوأ حالاتنا الله يلطف بنا
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3 - عبدالسلام الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:03
الشائعات كذب والكذب حرام دائما وأبدا ولا داعي للفتوى...
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4 - المعلق الصغير الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:08
نعم نشر الشائعات حرام من الكبائر وهذا معلوم للعقىاء من المسلمين وغير المسلمين
وهذا في حق الذي يتحدث وينشر كل ما سمع فما بالك بالذي يخترعها لينشرها كذبا فوالله لانه قد عمل عملا دمر دنياه واخرته ولكن الجهل بأمور الدين مصيبة كبرى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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5 - محمد الزموري الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:11
الشائعات هي كل ماهو مخالف للحقيقة أي الكذب والكذب أصلا حرام هناك حديث هل المؤمن يزني هل يشرب الخمر إلخ لكن هل يكذب لا .هاذه الإشاعات تضر بالمجتمع ككل وتضر بنفسية الأشخاص وخاصة في مثل هذه الظروف التي نمر بها يمكن لإشاعة أن تحرك مثلا جيش من المسعفين ورجال سلطة إلى مكان لا يوجد فيه أي حدث أليس هذا مضيعة للوقت واللوجيستيك وغالبا هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه الإشاعات يكونون مرضى ولا يحبون الخير للآخرين أي بمعنى السادية لا يفرحون حتى يسمعون أو يرون مايضر الآخرين وهذه النماذج موجودة في كل المجتمعات نجانا الله منهم
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6 - معاتب الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:13
السلام على من إتبع الهدى
اللّٰه تعالى حرم أشياء واستحلوها أ تراهم يستجيبون لفتوى تحيم الشائعات
والسلام على من إتبع الهدى
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