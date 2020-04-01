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كُتّاب وآراء
فتوى جزائرية تحرّم نشر الشائعات حول وباء "كورونا"
أفتت لجنة وزارية جزائرية، الأربعاء، بتحريم نشر الشائعات المتعلقة بوباء "كورونا" المستجد والتي "تثير القلق والاضطراب" لدى المواطنين.
وأكدت لجنة وزارة الشؤون الدينية للفتوى، في بيان، أن الشائعة تتسبب في "إثارة القلق والاضطراب والخوف بين الآمنين، والتلاعب بالصحة النفسية للمواطنين، وإضعاف الثقة بالنفس، والتشكيك في جهود ومقدرات الأمة، والتأثير على منظومة القيم والأخلاق".
وحثّت اللجنة سالفة الذكر الجزائريين على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها المؤكدة، مشددة على أنه "لا يجوز نقل المعلومة إلا بعد التأكد من صحة صدورها من جهة مختصة موثوقة حرصا على عدم المساهمة في انتشار الشائعة".
وأبرزت أنه "إذا كان الواجب على المواطنين التعامل مع الشائعة بكل ما ينبغي من الحيطة والحذر في الأيام العادية، فإن التعامل معها في هذه الأيام الحرجة ينبغي أن يكون أكثر حيطة وحذرا".
ودعت اللجنة كل من هو من غير أهل الاختصاص في مجال ما إلى أن "يسكت ويكف شره وأذاه".
وبسبب شائعة حول غلق محطات البنزين انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسابق الجزائريون، منذ الصباح الباكر، على ملء خزانات سياراتهم؛ وهو ما تسبب في طوابير طويلة، كما في الجزائر العاصمة.
ودفع ذلك الوضع وزارة الطاقة إلى إصدار تكذيب لهذه "الشائعة"، مطمئنة إلى أن محطات البنزين تبقى مفتوحة سبعة أيام في الأسبوع وعلى مدار الساعة.
وكانت لجنة الفتوى نفسها أمرت بغلق المساجد اعتبارا من 17 مارس المنصرم، لمنع انتشار وباء "كوفيد19".
وفي حصيلة الأربعاء، بلغ عدد المصابين بالوباء المذكور 847 حالة مؤكدة؛ منها 58 وفاة، حسب وزارة الصحة الجزائرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
وهذا في حق الذي يتحدث وينشر كل ما سمع فما بالك بالذي يخترعها لينشرها كذبا فوالله لانه قد عمل عملا دمر دنياه واخرته ولكن الجهل بأمور الدين مصيبة كبرى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللّٰه تعالى حرم أشياء واستحلوها أ تراهم يستجيبون لفتوى تحيم الشائعات
والسلام على من إتبع الهدى