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"كورونا" تسلب حياة السفيرة الفلبينية في لبنان
الخميس 02 أبريل 2020 - 12:30
توفيت سفيرة الفلبين لدى لبنان، برناديتا كاتالا، جراء إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.
وقال مصدر بوزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، إن السفيرة البالغة 62 عاما توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تعاني من مشاكل صحية مزمنة في الجهاز التنفسي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدبلوماسية الفلبينية كانت تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة شرق بيروت.
وبوفاة السفيرة الفلبينية يرتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في لبنان إلى 15 حالة.
وبلغ عدد المصابين بالوباء في لبنان، إلى حدود أمس الأربعاء، 479 حالة بعد تسجيل 16 حالة جديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - فاتي الخميس 02 أبريل 2020 - 12:41
نطلب الله يرفع عنا هدا الوباء اما كرونا راه زايد ويزيد لطفك يا الله
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