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بولندا والمجر والتشيك تقوم بانتهاك حقوق النازحين
الخميس 02 أبريل 2020 - 12:50
قالت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأن بولندا والمجر وجمهورية التشيك قد انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي عبر عدم استقبال النازحين بموجب خطة إعادة التوطين لعام 2015.
وخلص قضاة المحكمة الأوروبية إلى أن الدول الثلاثة انتهكت اتفاقا مشتركا بين قادة الاتحاد الأوروبي، وقال القضاة إن هذه البلدان لم من أن تحدد مخاوف أمنية داخلية تبرر رفض طالبي اللجوء.
وأحالت المفوضية الأوروبية الدول الثلاثة إلى محكمة العدل بسبب عدم استقبال العدد المخصص لها من طالبي اللجوء؛ بموجب الخطة التي وافقت عليها أغلبية عواصم الاتحاد الأوروبي لمساعدة اليونان وإيطاليا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ولد الشعب الخميس 02 أبريل 2020 - 13:13
الذي كان سببا في إخراجهم من ديارهم وارضهم قسرا هو من انتهك حقوق الإنسان...
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