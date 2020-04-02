بولندا والمجر والتشيك تقوم بانتهاك حقوق النازحين

هسبريس - د.ب.أ

قالت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأن بولندا والمجر وجمهورية التشيك قد انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي عبر عدم استقبال النازحين بموجب خطة إعادة التوطين لعام 2015.

وخلص قضاة المحكمة الأوروبية إلى أن الدول الثلاثة انتهكت اتفاقا مشتركا بين قادة الاتحاد الأوروبي، وقال القضاة إن هذه البلدان لم من أن تحدد مخاوف أمنية داخلية تبرر رفض طالبي اللجوء.

وأحالت المفوضية الأوروبية الدول الثلاثة إلى محكمة العدل بسبب عدم استقبال العدد المخصص لها من طالبي اللجوء؛ بموجب الخطة التي وافقت عليها أغلبية عواصم الاتحاد الأوروبي لمساعدة اليونان وإيطاليا.