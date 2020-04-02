24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:1113:3617:0519:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حجز نصف طن من "الماحيا" بمدينة أكادير (5.00)

  2. عامل إقليم سطات يتفقّد مرضى فيروس "كوفيد ـ 19" (5.00)

  3. هل يعجّل فيروس "كورونا" بإحداث المجلس الأعلى للأمن؟ (5.00)

  4. شفاء أسرة فرنسية من "مرض كورونا" في مراكش (5.00)

  5. محنة أسرة مع الفقر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رئيس الموساد في عزلة صحية بسبب فيروس كورونا

رئيس الموساد في عزلة صحية بسبب فيروس كورونا

رئيس الموساد في عزلة صحية بسبب فيروس كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 02 أبريل 2020 - 13:30

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس الموساد يوسي كوهين دخل في عزلة صحية.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس جهاز المخابرات خالط وزير الصحة الذي تم إعلان إصابته بفيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.