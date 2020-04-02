رئيس الموساد في عزلة صحية بسبب فيروس كورونا

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس الموساد يوسي كوهين دخل في عزلة صحية.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس جهاز المخابرات خالط وزير الصحة الذي تم إعلان إصابته بفيروس كورونا.