24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:1113:3617:0519:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حجز نصف طن من "الماحيا" بمدينة أكادير (5.00)

  2. هل يعجّل فيروس "كورونا" بإحداث المجلس الأعلى للأمن؟ (5.00)

  3. شفاء أسرة فرنسية من "مرض كورونا" في مراكش (5.00)

  4. محنة أسرة مع الفقر (5.00)

  5. بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" تقتل 950 شخصا في ليلة واحدة بإسبانيا

"كورونا" تقتل 950 شخصا في ليلة واحدة بإسبانيا

"كورونا" تقتل 950 شخصا في ليلة واحدة بإسبانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 02 أبريل 2020 - 11:15

قالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات بسبب "فيروس كورونا" تجاوز حاجز العشرة آلاف بعد وفاة 950 شخصا خلال الليلة الماضية.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب المرض بلغ 10003؛ بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 110238 بعدما كان 102136 أمس الأربعاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - zahar الخميس 02 أبريل 2020 - 11:24
لطفك يا رب
اللهم ارفع عنا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
2 - علي السوسي الخميس 02 أبريل 2020 - 11:25
اللهم الطف بجيراننا الاسبان وارفع عنهم هذه البلاء يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
3 - برشلوني الخميس 02 أبريل 2020 - 11:26
كذالك هناك أكثر من 26300 حالة شفاء. إسبانيا تقوم ب 20000 تحليلة يوميا لهذا عدد الاصابات في تزايد. الأسبوع المقبل ستقوم بفحص 80000 شخص يوميا بواسطة 4 روبوهات مقتنية من الصين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
4 - من بامبلونا الخميس 02 أبريل 2020 - 11:30
المعطى الإيجابي هو أن حالات المتعافين وصلت 27000
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - krimo الخميس 02 أبريل 2020 - 11:33
اللهم لطفك ياالله
اللهم ارفع الوباء عن الإنسانية جمعاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
6 - متتبع من المغرب الخميس 02 أبريل 2020 - 11:35
اللهم ارفع عنا هذا الوباء الفتاك اللهم اصرف عنا هذا البلاء وارحمنا نحن عبادك الضعفاء الفقراء إليك وأنت القوي و الغني عن عبادتنا لك ندعوك ونؤمن بك ونستغفرك، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، استجب لنا فأنت خير حافظا وأرحم الراحمين وأنت القائل ” إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون“
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
7 - جمال ابن بطوطة الخميس 02 أبريل 2020 - 11:37
نتمنى السلامة للجميع..
الوقاية خير من العلاج..
دمتم بخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
8 - البوهالي الخميس 02 أبريل 2020 - 11:40
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع هذا البلاء عنا وعن الانسانية جمعاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.