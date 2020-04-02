24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/04/2020
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:11
|13:36
|17:05
|19:52
|21:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- حجز نصف طن من "الماحيا" بمدينة أكادير
- افتضاض بكارة طفلة يورط عشرينيا ناحية اشتوكة
- الحجر الصحي يطال عشرات المخالطين لمصابيْن بكورونا ببوجدور
- رصيف الصحافة: مموّن القصر يقدّم وجبات إلى أطباء ومرضى كورونا
- عامل إقليم سطات يتفقّد مرضى فيروس "كوفيد ـ 19"
بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟ (5.00)
- الرفع من صوت القرآن في زمن "الطوارئ الصحية" يثير سجالا مغربيا - (132)
- وزارة الصحة: 40 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 642 - (132)
- شكوك تلف جودة مُعدات وأجهزة طبية صينية مُرسلة إلى المغرب - (127)
- بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟ - (116)
- الوكالة الأوروبية تحذر من استخدام أدوية "الملاريا" لعلاج "كورونا" - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"كورونا" تقتل 950 شخصا في ليلة واحدة بإسبانيا
الخميس 02 أبريل 2020 - 11:15
قالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات بسبب "فيروس كورونا" تجاوز حاجز العشرة آلاف بعد وفاة 950 شخصا خلال الليلة الماضية.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب المرض بلغ 10003؛ بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 110238 بعدما كان 102136 أمس الأربعاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
2 - علي السوسي الخميس 02 أبريل 2020 - 11:25
اللهم الطف بجيراننا الاسبان وارفع عنهم هذه البلاء يا رب العالمين
3 - برشلوني الخميس 02 أبريل 2020 - 11:26
كذالك هناك أكثر من 26300 حالة شفاء. إسبانيا تقوم ب 20000 تحليلة يوميا لهذا عدد الاصابات في تزايد. الأسبوع المقبل ستقوم بفحص 80000 شخص يوميا بواسطة 4 روبوهات مقتنية من الصين
4 - من بامبلونا الخميس 02 أبريل 2020 - 11:30
المعطى الإيجابي هو أن حالات المتعافين وصلت 27000
5 - krimo الخميس 02 أبريل 2020 - 11:33
اللهم لطفك ياالله
اللهم ارفع الوباء عن الإنسانية جمعاء
اللهم ارفع الوباء عن الإنسانية جمعاء
6 - متتبع من المغرب الخميس 02 أبريل 2020 - 11:35
اللهم ارفع عنا هذا الوباء الفتاك اللهم اصرف عنا هذا البلاء وارحمنا نحن عبادك الضعفاء الفقراء إليك وأنت القوي و الغني عن عبادتنا لك ندعوك ونؤمن بك ونستغفرك، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، استجب لنا فأنت خير حافظا وأرحم الراحمين وأنت القائل ” إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون“
7 - جمال ابن بطوطة الخميس 02 أبريل 2020 - 11:37
نتمنى السلامة للجميع..
الوقاية خير من العلاج..
دمتم بخير
الوقاية خير من العلاج..
دمتم بخير
8 - البوهالي الخميس 02 أبريل 2020 - 11:40
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع هذا البلاء عنا وعن الانسانية جمعاء
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8