"كورونا" تقتل 950 شخصا في ليلة واحدة بإسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

قالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات بسبب "فيروس كورونا" تجاوز حاجز العشرة آلاف بعد وفاة 950 شخصا خلال الليلة الماضية.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب المرض بلغ 10003؛ بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 110238 بعدما كان 102136 أمس الأربعاء.