مسؤول إيراني: وفيات كورونا تصل إلى 3160 حالة

هسبريس ـ رويترز

قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 3136 شخصا بعد تسجيل 124 وفاة جديدة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وذكر المسؤول نفسه، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن عدد الإصابات بلغ 50468 حالة، ثم أضاف: "لدينا 3956 مصابا في حالة حرجة .. هناك 2875 إصابة جديدة في 24 ساعة الماضية، وتعافى 16711 من المرض".