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الرئيسية | خارج الحدود | وزير الاقتصاد الفرنسي يطالب بـ"صندوق كورونا"

وزير الاقتصاد الفرنسي يطالب بـ"صندوق كورونا"

وزير الاقتصاد الفرنسي يطالب بـ"صندوق كورونا"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 02 أبريل 2020 - 14:34

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي في حاجة لصندوق مشترك مؤقت واستثنائي لمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

واقترح لومير، في مؤتمر صحفي، أن يصدر الصندوق المقترح سندات ومنحا مالية لزيادة سعة أنظمة الرعاية الصحية ودعم الاقتصاد.

وقال لومير: "الدول سوف تستفيد من الأموال على أساس الضرر الاقتصادي الواقع عليها بسبب تفشي فيروس كورونا".

كما أضاف المسؤول الفرنسي أن الصندوق سوف يكون له إطار زمني، ما بين خمسة إلى عشرة أعوام، وسوف يركز على الانتعاش الاقتصادي، ويمكن استرداد السندات المصدرة، على المدى الطويل، عبر ضريبة تضامنية أو مساهمات الدول الأعضاء.

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