24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:11
|13:36
|17:05
|19:52
|21:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- افتضاض بكارة طفلة يورط عشرينيا ناحية اشتوكة
- الحجر الصحي يطال عشرات المخالطين لمصابيْن بكورونا ببوجدور
- رصيف الصحافة: مموّن القصر يقدّم وجبات إلى أطباء ومرضى كورونا
- عامل إقليم سطات يتفقّد مرضى فيروس "كوفيد ـ 19"
- مع مُصاب بفيروس كورونا
مغاربة في "مخيم العار" بمليلية المحتلة يطلبون العودة إلى البلاد (5.00)
بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟ (5.00)
- الرفع من صوت القرآن في زمن "الطوارئ الصحية" يثير سجالا مغربيا - (167)
- وزارة الصحة: 40 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 642 - (132)
- بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟ - (117)
- الوكالة الأوروبية تحذر من استخدام أدوية "الملاريا" لعلاج "كورونا" - (80)
- إسبانيا تتشبث بالتفاوض مع المغرب حول مناطق الثروات بالبحار - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزير الاقتصاد الفرنسي يطالب بـ"صندوق كورونا"
قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي في حاجة لصندوق مشترك مؤقت واستثنائي لمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
واقترح لومير، في مؤتمر صحفي، أن يصدر الصندوق المقترح سندات ومنحا مالية لزيادة سعة أنظمة الرعاية الصحية ودعم الاقتصاد.
وقال لومير: "الدول سوف تستفيد من الأموال على أساس الضرر الاقتصادي الواقع عليها بسبب تفشي فيروس كورونا".
كما أضاف المسؤول الفرنسي أن الصندوق سوف يكون له إطار زمني، ما بين خمسة إلى عشرة أعوام، وسوف يركز على الانتعاش الاقتصادي، ويمكن استرداد السندات المصدرة، على المدى الطويل، عبر ضريبة تضامنية أو مساهمات الدول الأعضاء.