24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:1113:3617:0519:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عامل إقليم سطات يتفقّد مرضى فيروس "كوفيد ـ 19" (5.00)

  2. رد وتعقيب على الفيزازي (5.00)

  3. تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم (5.00)

  4. متعافية من "كوفيد - 19" تغادر مستشفى تطوان (5.00)

  5. طفل ينهي حياته شنقا وسط مدينة القصر الكبير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رئيسة المفوضية الأوروبية تقدم اعتذارا إلى إيطاليا

رئيسة المفوضية الأوروبية تقدم اعتذارا إلى إيطاليا

رئيسة المفوضية الأوروبية تقدم اعتذارا إلى إيطاليا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 02 أبريل 2020 - 14:37

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، اعتذاراتها لإيطاليا عن تأخر رد فعل الاتحاد الأوروبي في مواجهة وباء فيروس كوررونا المستجد .

"أقدم لكم اعتذاراتي، نحن معكم" هو عنوان الرسالة الموجهة من المفوضة الأوروبية إلى إيطاليا، وأوردتها الصحف المحلية في عددها الصادر اليوم الخميس، والتي قالت فيها: "أوروبا تتعبأ إلى جانب إيطاليا، لكن للأسف هذ لم يكن هو الحال دائما".

وتابعت رئيس المفوضية الأوروبية بالقول: "يجب الاعتراف أنه في بداية أزمة فيروس كورونا وفي عز الحاجة إلى استجابة أوروبية مشتركة لم يفكر الكثيرون إلا في مشاكلهم الداخلية.. لم يدركوا أنه يمكننا هزيمة هذا الوباء، فقط إذ كنا معا كوحدة".

وأبرزت أنه "في هذه الأيام، يعد الإبقاء على مسافة بين الأفراد أمرا أساسيا لسلامتنا، أما المسافة بين الدول الأوروبية، فهي على العكس من ذلك، تعرض الجميع للخطر".

وختمت أورسولا فون دير لين رسالتها الموجهة لإيطاليا باستعراض المبادرات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية .

وأوضحت أن "المفوضية الأوروبية ستخصص ما يصل إلى 100 مليار أورو للدول الأكثر تضررا، في مقدمتها إيطاليا، للتعويض عن تراجع مداخيل أولئك الذين يعملون لساعات قصيرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Momo الخميس 02 أبريل 2020 - 17:18
الاتحاد الاوروبي وضع نهايته بيده،لقد كان هدف انشاء هذا الاتحاد فقط لاجل الاقتصاد،الكثير من الدول ستنسحب من هذا التكتل بعد مرور موجة كورونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Qarfaoui Genova الخميس 02 أبريل 2020 - 17:43
للأسف الشديد إعتذارك السيدة الرئيسة جاء متأخرا و لا يفيد في شيء لأن أرواح ألاف الإيطاليين سلبت في ظرف كانت فيه إيطاليا في حاجة ماسة الى المجموعة الاوروبية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مواطن الخميس 02 أبريل 2020 - 17:56
الإيطاليون اهينوا ولم يعرهم الاتحاد أهمية في بداية الأزمة وتركهم يتخبطون لوحدهم حتى تدخلت الصين وكوبا بعدما مات الآلاف من المواطنين . الان عم الوباء على العالم بأسره ولن ينسى الإيطاليون الخذلان الذي أصابهم وقت الشدة وهم يمدون الايادي لإخوانهم في القارة طلبا للنجاة دون أن يتحرك فيهم ضمير أو واجب إنساني .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - belahcen الخميس 02 أبريل 2020 - 18:04
اعتذار رئيسة الدول الآروبية جاء متاخر لان ايطاليا عانت شهرا ولم تجد أية دولة أوروبية مساندة رغم الاتفاقيات التي بينهم .اعتذار الرئيسة جاء بعد وصول الروس والصين إلى ايطاليا بمعونات لوجستيكية من أدوات صحية. وإرسال أطباء الحالة التي يمكن أن تعطي أكلها فيما بعد.والاعتذار لا يغني من جوع في هذه الأيام.وانما الأعمال والحقيقة التعاون فرض مفروضىاليوم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - martin prèsdu kiss الخميس 02 أبريل 2020 - 18:09
Après corona..l'UE se disloquera..cette pandémie à mis l'Europe nue devant le monde entier montrant à quel point nous étions ébahis de la grandeur de l'Europe de sa richesse.de ses scientifiques.de ses programmes de la santé.de l'éducation...mais ce fléau à démontrer le contraire jusqu'à l'union. symbole de de l'Europe est négligé et on a vu des pays de cette union meme ,comme l'Italie demande de l'aide de la Chine et des pays de l'est...où est la solidarité européenne.la première secousse a ébranlé tout un système qui se croyait a l'abri des imprévus..il y'aurai après corona des pays qui vont suivre l'Angleterre.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.