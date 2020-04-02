رئيسة المفوضية الأوروبية تقدم اعتذارا إلى إيطاليا

هسبريس ـ مُتابعة

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، اعتذاراتها لإيطاليا عن تأخر رد فعل الاتحاد الأوروبي في مواجهة وباء فيروس كوررونا المستجد .

"أقدم لكم اعتذاراتي، نحن معكم" هو عنوان الرسالة الموجهة من المفوضة الأوروبية إلى إيطاليا، وأوردتها الصحف المحلية في عددها الصادر اليوم الخميس، والتي قالت فيها: "أوروبا تتعبأ إلى جانب إيطاليا، لكن للأسف هذ لم يكن هو الحال دائما".

وتابعت رئيس المفوضية الأوروبية بالقول: "يجب الاعتراف أنه في بداية أزمة فيروس كورونا وفي عز الحاجة إلى استجابة أوروبية مشتركة لم يفكر الكثيرون إلا في مشاكلهم الداخلية.. لم يدركوا أنه يمكننا هزيمة هذا الوباء، فقط إذ كنا معا كوحدة".

وأبرزت أنه "في هذه الأيام، يعد الإبقاء على مسافة بين الأفراد أمرا أساسيا لسلامتنا، أما المسافة بين الدول الأوروبية، فهي على العكس من ذلك، تعرض الجميع للخطر".

وختمت أورسولا فون دير لين رسالتها الموجهة لإيطاليا باستعراض المبادرات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية .

وأوضحت أن "المفوضية الأوروبية ستخصص ما يصل إلى 100 مليار أورو للدول الأكثر تضررا، في مقدمتها إيطاليا، للتعويض عن تراجع مداخيل أولئك الذين يعملون لساعات قصيرة".