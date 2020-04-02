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الرئيسية | خارج الحدود | "فيروس كورونا" يصل إلى رئيس البرلمان الإيراني

"فيروس كورونا" يصل إلى رئيس البرلمان الإيراني

"فيروس كورونا" يصل إلى رئيس البرلمان الإيراني
هسبريس - متابعة
الخميس 02 أبريل 2020 - 16:23

أكد البرلمان الإيراني إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا.

التفاصيل في ما بعد...

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