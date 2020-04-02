"فيروس كورونا" يصل إلى رئيس البرلمان الإيراني

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/04/2020
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:11
|13:36
|17:05
|19:52
|21:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- افتضاض بكارة طفلة يورط عشرينيا ناحية اشتوكة
- الحجر الصحي يطال عشرات المخالطين لمصابيْن بكورونا ببوجدور
- رصيف الصحافة: مموّن القصر يقدّم وجبات إلى أطباء ومرضى كورونا
- عامل إقليم سطات يتفقّد مرضى فيروس "كوفيد ـ 19"
- مع مُصاب بفيروس كورونا
تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم (5.00)
مربُّو الدواجن يقاسون أزمة خانقة ويخشون الإفلاس بسبب "كورونا" (5.00)
- الرفع من صوت القرآن في زمن "الطوارئ الصحية" يثير سجالا مغربيا - (177)
- وزارة الصحة: 40 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 642 - (132)
- بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟ - (117)
- الوكالة الأوروبية تحذر من استخدام أدوية "الملاريا" لعلاج "كورونا" - (80)
- إسبانيا تتشبث بالتفاوض مع المغرب حول مناطق الثروات بالبحار - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer