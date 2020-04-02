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الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل 5 وفيات جديدة بسبب كورونا في الجزائر

تسجيل 5 وفيات جديدة بسبب كورونا في الجزائر

تسجيل 5 وفيات جديدة بسبب كورونا في الجزائر
هسبريس - متابعة
الخميس 02 أبريل 2020 - 17:10

ارتفع عدد الإصابات في الجزائر من جراء فيروس كورونا إلى 986 حالة.

ووفق مصادر رسمية، تم تسجيل 5 وفيات جديدة بسبب كورونا في الجزائر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - A man from this world الخميس 02 أبريل 2020 - 17:44
إخوتي حفظكم الله وأسعدكم دنيا واخرة، نصيحتي لي ولكم:
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
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1
2 - الراي الحر الخميس 02 أبريل 2020 - 18:10
ياليت الوفيات خمسه حتي عشره حتي مائة الف ياليت ونقول الحمدالله لاكن الوفيات ستتخطي الملايين في الجزائر ودول الخليج والعراق وايران والعياذ بالله سينتقل الطاعون من جميع دول العالم الي هذه الدول وسيحصد منهم اكثر من خمسين مليون وفاة والله تعالي اعلم ؟
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-4
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