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الرئيسية | خارج الحدود | إيطاليا تحصي 1431 حالة شفاء جديدة من كورونا

إيطاليا تحصي 1431 حالة شفاء جديدة من كورونا

إيطاليا تحصي 1431 حالة شفاء جديدة من كورونا
هسبريس - و.م.ع
الخميس 02 أبريل 2020 - 17:35

أعلنت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس تسجيل تماثل 1431 مصابا بفيروس كورونا المستجد للشفاء، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18 ألفا و278 حالة.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية، خلال مؤتمر صحافي في روما، أن إيطاليا أحصت 760 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد، ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا هذا الوباء 13 ألفا و915 حالة وفاة، مشيرة إلى أن لومبارديا تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد؛ إذ سجلت بها 7 آلاف و960 حالة وفاة، في المقابل، بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 12 ألفا و229 متعاف.

وبحسب الهيئة الإيطالية ذاتها، فإن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد بلغ 115 ألفا و242 حالة.

وأضافت أن 50 ألفا و456 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض، بينما 28 ألفا و540 مريضا يعانون من أعراض الفيروس يخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى 4 آلاف 53 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إجراء 581 ألفا و232 فحصا مختبريا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

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