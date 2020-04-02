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الرئيسية | خارج الحدود | مليون مصاب بـ"كورونا" في العالم .. والعزل يقيّد نصف البشرية

مليون مصاب بـ"كورونا" في العالم .. والعزل يقيّد نصف البشرية

مليون مصاب بـ"كورونا" في العالم .. والعزل يقيّد نصف البشرية
هسبريس من الرباط
الخميس 02 أبريل 2020 - 19:10

بلغ عدد الإصابات المعلن عنها بفيروس كورونا، قبل قليل، أكثر من مليون حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم، وفقا لحصيلة موقع "وورلد متر" المتخصص في الإحصائيات العالمية.

وسجلت مليون و168 إصابة على الأقل في أزيد من 180 بلدا، بما في ذلك 51345 حالة وفاة وأزيد من 210 آلاف حالة شفاء وفقا للمصدر نفسه، واستنادا إلى البيانات الرسمية للدول وأرقام منظمة الصحة العالمية.

وصار أكثر من 3,9 مليارات شخص، أي ما يوازي نصف سكان العالم، مدعوين إلى البقاء في منازلهم أو مرغمين على ذلك في سياق السياسات الهادفة إلى مكافحة تفشي "كوفيد-19".

وتعني هذه الإجراءات التي تتراوح بين العزل الإجباري أو الموصى به وحظر التجوال والحجر، أكثر من 90 دولة.

وبعد إقرار تايلاند حظر تجوال يسري بدءاً من الجمعة، صارت الإجراءات تغطي نصف البشرية التي قدرت الأمم المتحدة عددها عام 2020 بـ7,8 مليارات نسمة.

ويفرض على أغلب المعنيين، 2,78 مليار شخص على الأقل في 49 بلدا وإقليما، الحجر المنزلي الإجباري. ولم تبق أي منطقة من العالم بمنأى عن ذلك: أوروبا (المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وغيرها)، آسيا (الهند، النيبال، سيريلانكا، وغيرها)، الشرق الأوسط (العراق، الأردن، لبنان، إسرائيل، وغيرها)، إفريقيا (جنوب إفريقيا، المغرب، مدغشقر، زيمبابوي، وغيرها)، أميركا (كولومبيا، الأرجنتين، البيرو، وأجزاء واسعة من الولايات المتحدة، وغيرها)، وحتى أوقيانوسيا (نيوزيلندا)، وأريتريا هي آخر الملتحقين بالقائمة.

في أغلب الحالات، يمكن للسكان مغادرة منازلهم للعمل وشراء الأغراض الضرورية والعلاج.

في مناطق أخرى (10 على الأقل يقطنها 600 مليون شخص)، دعي السكان إلى البقاء في منازلهم. وينطبق ذلك خصوصا على المكسيك، وكبرى الولايات البرازيلية، وإيران، وألمانيا، وأوغندا وكندا.

وفي 26 بلدا وإقليما آخر على الأقل (حوالي 500 مليون)، فرض حظر تجول يمنع التنقلات الليلية.

ويطبق هذا الإجراء على نطاق واسع في إفريقيا (مصر، كينيا، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، مالي، السنغال، سيراليون، موريتانيا، الغابون)، وأميركا اللاتينية (تشيلي، غواتيمالا، الاكوادور، جمهورية الدومينيكان، بنما، بورتوريكو).

أخيرا، فرضت سبع دول على الأقل حجرا على مدنها الرئيسية ومنعت الدخول إليها ومغادرتها. ويشمل ذلك كينشاسا (الكونغو الديمقراطية)، والرياض والمدينة ومكة (السعودية)، وهلسنكي (فنلندا)، وباكو (أذربيجان).

وفي الإجمال، يقطن هذه المدن الكبرى نحو 30 مليون شخص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - كلمة حق الخميس 02 أبريل 2020 - 19:18
الى المعلقين الذين ينتقدون ارتفاع الوفيات حمدو الله شوية ألم اوا عدد الوفيات في بلدان أخرى و التي فاقت الالف وفاة في اليوم الواحد المئات يوميا الحمد الله اننا بعيدون جدا عن هذه الارقام نعم التحاليل قليلة لكن المقياس الحقيقي هو الوفيات و لحد الساعة لم نسمع في محيطنا و لا جيراننا و لا اقاربنا و لا اهلنا و لا مدننا عدد وفيات مرتفع او غير عادي لان هذه الاخبار لا يمكن اخفاءها احمدو الله قليلا وكفى انتقاد و احباط
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24
2 - مواطن الخميس 02 أبريل 2020 - 19:21
لو تعامل المنتظم الدولي لحزم مع الوباء متذ طهوره. في الصين، واغلقت الحدود من والى الصين اتم حصره. وفي حديث رسول الله أكبر عبرة
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15
3 - جمال ابن بطوطة الخميس 02 أبريل 2020 - 19:22
ما يقرب 2مليار نسمة تحت الحجر الصحي..
عبر العالم..
إنها ارقام قياسية وذبذبات عالية التردد..
نتمنى أن يتعافى كل مريض..
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15
4 - lah الخميس 02 أبريل 2020 - 19:22
إلى كل الذين تخيفهم أرقام الإصابات والوفيات الناتجة عن كورونا هل تدرون كم يموت كل يوم بسبب الحروب والثلوت البيئي والإجرام والتدخين والمجاعة وحوادث السير
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4
5 - marwan الخميس 02 أبريل 2020 - 19:22
كان قرار إغلاق الحدود في وجه الهاربين من أوروبا قرار استباقي فمن كان في بؤر تفشي الفيروس و ادخل علينا هذا الوباء فهو ضالم لجميع المغاربة يارب شافي الجميع
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6
6 - سعاد الخميس 02 أبريل 2020 - 19:25
اللهم يا الله يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي كل مريض. أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلائك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم
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7
7 - ملاحظ الخميس 02 أبريل 2020 - 19:28
التساؤل الذي يفرض نفسه في ضل غياب لقاح او دواء فعال لهذا الفيروس الفتاك هو متى سينتهي هذا الوباء والى اي رقم نحن ذاهبون في عدد المصابين والمتوفبن
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7
8 - Le virus de la Chine الخميس 02 أبريل 2020 - 19:29
La Chine seulement 4000 morts . Je ne les crois pas . La crédibilité de la Chine est zéro .
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10
9 - ايمن الخميس 02 أبريل 2020 - 19:35
الاحصاىيات غير دقيقة منها دول تناىت عن فحص جميع المصابين ويتم اختبار حمل الفيروي فقط للحالات الخطيرة كارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس او البلع والشم او خلل في الدماغ والقلب والكبد وهناك دول تحجب الاصابات وتمنع حتى الاعلام الدولي بتفحص واقع كورونا في هذه البلدان كمصر التي اقرت قبل مارس ب 3 اصابات لكورونا بينما منبر صحفي من بريتانيا اشار الى 20000 الف اصابة في مصر بدل 3 اصابات وكذلك ايران ودول اوروبية وعالمية بما فيها الصين
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2
10 - التاجي الخميس 02 أبريل 2020 - 19:36
عن ذلك: أوروبا (المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وغيرها)، آسيا (الهند، النيبال، سيريلانكا، وغيرها)، الشرق الأوسط (العراق، الأردن، لبنان، إسرائيل، وغيرها)، إفريقيا (جنوب إفريقيا، المغرب، مدغشقر، زيمبابوي، وغيرها)،
الان فهمت
ذكرت فرنسا و إسرائيل و المغرب
أي المغرب تملكه فرنسا و تسيره إسرائيل بازولاي
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-10
11 - البيضاوي الخميس 02 أبريل 2020 - 19:39
أعلى نسبة الوفيات موجودة بالمغرب وكلن عليكم الله أصبحنا عندكم شعب ( جوطابل )
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0
12 - حليمة الخميس 02 أبريل 2020 - 19:39
اطلب من هسبريس طرح موضوع العالقين بكثرة حتى يصل صوتهم إلى جلالة الملك محمد السادس ولكم جزيل الشكر وجعله في ميزان حسناتكم
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13 - Samir الخميس 02 أبريل 2020 - 19:39
Salam alykoum الحمدلله هاد كورونا سكت الذباب الكتروني ديال اخنوش او رباعتوا كانو يهللون صباح مساء
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1
14 - الخمير الصفر الخميس 02 أبريل 2020 - 19:45
هل سنعيش مكفنين مثل ما جاء في الصورة ؟؟؟؟ باي باي يا الدنيا
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