مليون مصاب بـ"كورونا" في العالم .. والعزل يقيّد نصف البشرية

هسبريس من الرباط

بلغ عدد الإصابات المعلن عنها بفيروس كورونا، قبل قليل، أكثر من مليون حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم، وفقا لحصيلة موقع "وورلد متر" المتخصص في الإحصائيات العالمية.

وسجلت مليون و168 إصابة على الأقل في أزيد من 180 بلدا، بما في ذلك 51345 حالة وفاة وأزيد من 210 آلاف حالة شفاء وفقا للمصدر نفسه، واستنادا إلى البيانات الرسمية للدول وأرقام منظمة الصحة العالمية.

وصار أكثر من 3,9 مليارات شخص، أي ما يوازي نصف سكان العالم، مدعوين إلى البقاء في منازلهم أو مرغمين على ذلك في سياق السياسات الهادفة إلى مكافحة تفشي "كوفيد-19".

وتعني هذه الإجراءات التي تتراوح بين العزل الإجباري أو الموصى به وحظر التجوال والحجر، أكثر من 90 دولة.

وبعد إقرار تايلاند حظر تجوال يسري بدءاً من الجمعة، صارت الإجراءات تغطي نصف البشرية التي قدرت الأمم المتحدة عددها عام 2020 بـ7,8 مليارات نسمة.

ويفرض على أغلب المعنيين، 2,78 مليار شخص على الأقل في 49 بلدا وإقليما، الحجر المنزلي الإجباري. ولم تبق أي منطقة من العالم بمنأى عن ذلك: أوروبا (المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وغيرها)، آسيا (الهند، النيبال، سيريلانكا، وغيرها)، الشرق الأوسط (العراق، الأردن، لبنان، إسرائيل، وغيرها)، إفريقيا (جنوب إفريقيا، المغرب، مدغشقر، زيمبابوي، وغيرها)، أميركا (كولومبيا، الأرجنتين، البيرو، وأجزاء واسعة من الولايات المتحدة، وغيرها)، وحتى أوقيانوسيا (نيوزيلندا)، وأريتريا هي آخر الملتحقين بالقائمة.

في أغلب الحالات، يمكن للسكان مغادرة منازلهم للعمل وشراء الأغراض الضرورية والعلاج.

في مناطق أخرى (10 على الأقل يقطنها 600 مليون شخص)، دعي السكان إلى البقاء في منازلهم. وينطبق ذلك خصوصا على المكسيك، وكبرى الولايات البرازيلية، وإيران، وألمانيا، وأوغندا وكندا.

وفي 26 بلدا وإقليما آخر على الأقل (حوالي 500 مليون)، فرض حظر تجول يمنع التنقلات الليلية.

ويطبق هذا الإجراء على نطاق واسع في إفريقيا (مصر، كينيا، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، مالي، السنغال، سيراليون، موريتانيا، الغابون)، وأميركا اللاتينية (تشيلي، غواتيمالا، الاكوادور، جمهورية الدومينيكان، بنما، بورتوريكو).

أخيرا، فرضت سبع دول على الأقل حجرا على مدنها الرئيسية ومنعت الدخول إليها ومغادرتها. ويشمل ذلك كينشاسا (الكونغو الديمقراطية)، والرياض والمدينة ومكة (السعودية)، وهلسنكي (فنلندا)، وباكو (أذربيجان).

وفي الإجمال، يقطن هذه المدن الكبرى نحو 30 مليون شخص.