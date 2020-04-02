فرنسا تسجّل 471 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة

هسبريس - أ.ف.ب

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في فرنسا، الخميس، بـ 471 وفاة جديدة في المستشفيات خلال 24 ساعة، ما يرفع الاجمالي إلى 4503 وفيات منذ بداية الجائحة، تضاف إليها 884 حالة وفاة على الأقل في دور المسنين.

وقال المدير العام للصحة، جيروم سالومون، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إن عدد الوفيات في دور التقاعد "جزئي جدا".

واستقبلت المستشفيات الفرنسية 26 ألف شخص مصاب بـ"كوفيد-19"، بينهم 6399 في العناية المركزة، أي بزيادة 382 حالة خلال يوم. وبات عدد الحالات اليومية يتراجع منذ الاثنين.