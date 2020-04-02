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الرئيسية | خارج الحدود | البنتاغون يعزل قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"

البنتاغون يعزل قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"

البنتاغون يعزل قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"
هسبريس - متابعة
الخميس 02 أبريل 2020 - 22:33

قرر "البنتاغون" عزل قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" التي أصيب أفراد من طاقمها بفيروس كورونا‎.

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