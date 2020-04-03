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الصين تنصح الدبلوماسيين بعدم السفر إلى بكين
الجمعة 03 أبريل 2020 - 10:28
قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إن الصين تنصح الدبلوماسيين الأجانب بعدم السفر إلى بكين بعدما حظر البلد مؤقتا دخول معظم الأجانب لمنع انتشار فيروس كورونا هناك مجددا.
وذكرت للصحفيين في إفادة يومية أن الوزارة على علم باكتشاف عدد من حالات الإصابة بالفيروس بين الدبلوماسيين الأجانب في الصين.