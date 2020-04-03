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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تنصح الدبلوماسيين بعدم السفر إلى بكين

الصين تنصح الدبلوماسيين بعدم السفر إلى بكين

الصين تنصح الدبلوماسيين بعدم السفر إلى بكين
هسبريس - رويترز
الجمعة 03 أبريل 2020 - 10:28

قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إن الصين تنصح الدبلوماسيين الأجانب بعدم السفر إلى بكين بعدما حظر البلد مؤقتا دخول معظم الأجانب لمنع انتشار فيروس كورونا هناك مجددا.

وذكرت للصحفيين في إفادة يومية أن الوزارة على علم باكتشاف عدد من حالات الإصابة بالفيروس بين الدبلوماسيين الأجانب في الصين.

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