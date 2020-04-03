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الرئيسية | خارج الحدود | أكثر من 900 وفاة بكورونا خلال يوم في إسبانيا

أكثر من 900 وفاة بكورونا خلال يوم في إسبانيا

أكثر من 900 وفاة بكورونا خلال يوم في إسبانيا
هسبريس - متابعة
الجمعة 03 أبريل 2020 - 10:44

سجلت إسبانيا أكثر من 900 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد المتوفين بفيروس كورونا في إسبانيا 10935 منذ بداية انتشاره في البلاد.

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