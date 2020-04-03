أكثر من 900 وفاة بكورونا خلال يوم في إسبانيا

هسبريس - متابعة

سجلت إسبانيا أكثر من 900 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد المتوفين بفيروس كورونا في إسبانيا 10935 منذ بداية انتشاره في البلاد.