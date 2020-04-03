ملك السعودية يأمر بتعويضات مالية لمتضرري كورونا

هسبريس - رويترز

أمر العاهل السعودي الملك سلمان أمر بصرف تعويضات تصل إلى تسعة مليارات ريال (2.39 مليار دولار) دعما ماليا لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في شركات بالقطاع الخاص.

وتضررت هذه الشركات من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.