عودة 100 مواطن كوري من البيضاء إلى "سيول"

هسبريس من الرباط

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية عودة حوالي 100 من مواطنيها من المغرب الذي تضرر من فيروس كوفيد-19، على متن طائرة خاصة، جهزتها المملكة المغربية لنقل مستلزمات طبية من كوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن المغرب خطط أولا لإرسال طائرة شحن لكوريا الجنوبية لنقل مستلزمات طبية متعلقة بمكافحة كوفيد-19 المستجد، بيد أن المملكة وافقت على استخدام طائرة ركاب بناء على طلب سيول للمساعدة في عملية إجلاء الكوريين المقيمين بالمغرب، وفقا للمسؤولين.

وغادرت الطائرة الملكية المغربية حاملة على متنها 105 كوريين، بما يشمل متطوعين في وكالة كويكا الكورية، من الدار البيضاء، أمس الخميس (بتوقيت المغرب)، وهبطت في مطار إنتشون الدولي غرب سيول بحلول ظهيرة اليوم، وفقا لوزارة الخارجية الكورية.

وأوضحت وكالة الأنباء، التي يوجد مقرها في سيول، أن وزيرا خارجية البلدين اتفقا خلال آخر اتصالات هاتفية بينهما يوم 30 مارس على استخدام الطائرة الخاصة لإحضار الكوريين إلى كوريا وإرسال المستلزمات الطبية إلى المغرب.

وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن التعاون مع الحكومة المغربية ساهم في إجلاء المواطنين وتلبية الطلب على المستلزمات الطبية في الوقت نفسه، من خلال الجهود الدبلوماسية وسط انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يخضع القادمون من المغرب لفحص صحي بعد وصولهم بموجب تدابير الحجر الصحي المطبقة على جميع الوافدين من الخارج؛ كما يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة أسبوعين.

وأضافت الوكالة في قصاصتها: "لقد أعلن المغرب الطوارئ وقيد حركة السكان والمركبات منعا لتفشي الفيروس، بعد أن أعلن حتى الآن عن أكثر من 700 حالة إصابة بالفيروس و44 حالة وفاة على الأقل ناجمة عن الإصابة به".

جدير بالذكر أن عدد الكوريين الجنوبيين الذين عادوا للبلاد من 31 بلدا على خلفية الوباء بلغ 4.200 كوري؛ كما عاد حوالي 500 شخص للبلاد من إيطاليا في وقت مبكر من الأسبوع الجاري.