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كُتّاب وآراء
عودة 100 مواطن كوري من البيضاء إلى "سيول"
أعلنت سلطات كوريا الجنوبية عودة حوالي 100 من مواطنيها من المغرب الذي تضرر من فيروس كوفيد-19، على متن طائرة خاصة، جهزتها المملكة المغربية لنقل مستلزمات طبية من كوريا الجنوبية.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن المغرب خطط أولا لإرسال طائرة شحن لكوريا الجنوبية لنقل مستلزمات طبية متعلقة بمكافحة كوفيد-19 المستجد، بيد أن المملكة وافقت على استخدام طائرة ركاب بناء على طلب سيول للمساعدة في عملية إجلاء الكوريين المقيمين بالمغرب، وفقا للمسؤولين.
وغادرت الطائرة الملكية المغربية حاملة على متنها 105 كوريين، بما يشمل متطوعين في وكالة كويكا الكورية، من الدار البيضاء، أمس الخميس (بتوقيت المغرب)، وهبطت في مطار إنتشون الدولي غرب سيول بحلول ظهيرة اليوم، وفقا لوزارة الخارجية الكورية.
وأوضحت وكالة الأنباء، التي يوجد مقرها في سيول، أن وزيرا خارجية البلدين اتفقا خلال آخر اتصالات هاتفية بينهما يوم 30 مارس على استخدام الطائرة الخاصة لإحضار الكوريين إلى كوريا وإرسال المستلزمات الطبية إلى المغرب.
وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن التعاون مع الحكومة المغربية ساهم في إجلاء المواطنين وتلبية الطلب على المستلزمات الطبية في الوقت نفسه، من خلال الجهود الدبلوماسية وسط انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
ومن المقرر أن يخضع القادمون من المغرب لفحص صحي بعد وصولهم بموجب تدابير الحجر الصحي المطبقة على جميع الوافدين من الخارج؛ كما يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة أسبوعين.
وأضافت الوكالة في قصاصتها: "لقد أعلن المغرب الطوارئ وقيد حركة السكان والمركبات منعا لتفشي الفيروس، بعد أن أعلن حتى الآن عن أكثر من 700 حالة إصابة بالفيروس و44 حالة وفاة على الأقل ناجمة عن الإصابة به".
جدير بالذكر أن عدد الكوريين الجنوبيين الذين عادوا للبلاد من 31 بلدا على خلفية الوباء بلغ 4.200 كوري؛ كما عاد حوالي 500 شخص للبلاد من إيطاليا في وقت مبكر من الأسبوع الجاري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
الي عطاو ليك باليد اليمنى سيأخذونه باليد اليسرى ، على أي انا لا أومن بالصدقات والهبات وووو ، ليكلا دجاج الناس ياكلو دجاجو ، كلشي مصالح ، كمثل مالك شركة تيسلا ، قاليك سناسعد الدول باجهزة التنفس ، فما ان واصلت قراءة الخبر حتى وجدت لكن للدول التي كانت تتواجد فيها مراكز شركة تيسلا وبالخصوص المدن ، وكذلك التسهيلات وحسب عدد شراء سيارات تيسلا ، وزاد مع مراقبة الى أين ستتوجه وفي اي مكان ، مثل شراء السلاح لدى دولة ما ، شروط تعجيزية ....
المهم في الرأسمالية مكاين في سبيل الله ، والمغرب يتخبط فلقد سبق وان كذبت وزارة الصحة شراء المستلزمات لدى كوريا الجنوبية في حين نشرته وكالة الانباء الكورية والكوريين اصدق من المغرب وهذا ماثبت فعلا وقولا .
المهم صفقة جيدة للذين سيملؤون الحسابات البنكية من هذه الصفقة ، غير تكمل كورونا غاتسمعو بصفقات الفساد في كل انحاء العالم ...
وخلاصة القول الدولة الوحيدة في العالم التي تخلت عن مواطنيها هي المغرب ، وأصلا من تخلى عن اسرى حرب الصحراء ليس صعبا عليه التخلي عن المواطنين تحت أي ظرف كان ، نحن اصلا نعتبر مجرد قطيع وأرقام تذر الاموال على الاوليغارشيين
أغلب دول العالم تقوم بإجلاء مواطنيها باستثناء المغرب الذي لم يكلف أي عناء اتجاههم، علما أننا نعيش في حرب نفسية قبل ان تكون جسدية،
كما أحيط الكل على أنني التزم بكافة القرارات والاحتياطات المتخذة من طرف وزارة الصحة، كما أتعهد بأن أبقى بالحجر الصحي في حالة عودتنا سواء في مراكز متخصصة وحتى في المنزل