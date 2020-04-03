حالات الشفاء من كورونا تقارب 20 ألفا بإيطاليا

هسبريس - و.م.ع

أعلنت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة تسجيل تماثل 1480 مصابا بفيروس كورونا المستجد للشفاء، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 19 ألفا و758 حالة.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية، خلال مؤتمر صحافي في روما، أن إيطاليا أحصت 766 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد، ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا هذا الوباء 14 ألفا و681 حالة وفاة، مشيرة إلى أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 8 آلاف و311 حالة وفاة؛ في المقابل بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 13 ألفا و20 متعافيا.

وحسب الهيئة الإيطالية فإن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد بلغ 119 ألفا و827 حالة، وأضافت أن 52 ألفا و579 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض؛ بينما 28 ألفا و741 مريضا يعانون من أعراض الفيروس يخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى 4 آلاف و68 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إجراء 619 ألفا و849 فحصا مختبريا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19".