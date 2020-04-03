تسجيل 588 وفاة جديدة بسبب "كورونا" في فرنسا

هسبريس - متابعة

أودى وباء "كوفيد 19" بحياة أكثر من 6500 شخص في فرنسا، بينهم 5091 في المستشفيات، و1416 على الأقل في دور رعاية المسنين، وغيرها من المرافق الصحية الاجتماعية.

وفي الساعات الـ24 الأخيرة، سجّلت المستشفيات 588 وفاة جديدة، وفق مدير الصحة جيروم سالومون، وارتفعت الحصيلة الإجمالية بذلك إلى 6507 وفاة.