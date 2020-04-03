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تسجيل 588 وفاة جديدة بسبب "كورونا" في فرنسا
الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:21
أودى وباء "كوفيد 19" بحياة أكثر من 6500 شخص في فرنسا، بينهم 5091 في المستشفيات، و1416 على الأقل في دور رعاية المسنين، وغيرها من المرافق الصحية الاجتماعية.
وفي الساعات الـ24 الأخيرة، سجّلت المستشفيات 588 وفاة جديدة، وفق مدير الصحة جيروم سالومون، وارتفعت الحصيلة الإجمالية بذلك إلى 6507 وفاة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - يباب رقية الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:39
شحال في هولندا اليوم؟ في السويد؟ و في ماليزيا؟ في التايوان؟ و في اليابان؟ الله يرحم ليك الولدين...بغينا نعرفوا و نقارنوا و نشوفو اشنو واقع في الدول الاخرى و لا سيما في دول المجاورة في افريقيا
2 - كوروووووووووووووونا الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:39
ممكن يوقع فأي وقت لأي واحد فيكم علاش حيت مبغيتيش تشد لارض تتعرض راسك وأرواح بريئة دايرة بيك للخطر، فالله اخليكم كلسو كلسو فداركوم باش هاد شي كامل يفوت ونرجعو لحالة طبيعية .الله يلطف بينا الله يهديكم..
3 - قولوا العام زين الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:41
حمد الله العثماني صدق في قولته الشهيرة.المغرب احسن من فرنسا قليل فين كتصدق الأقوال
4 - CHERE FRANCE الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:47
Chère France, je pleure pour toi, je compatis avec toi, je donnerai ma vie pour ne plus te voir souffrir. Que le bon dieu te protège et te bénisse ma chère patrie.
5 - Assafeena الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:49
نسأل الله بحق رحمته ونعيم رضوان أن يشافي جميع خلقه وعباده ويكشف عنهم العذاب، ويغفر ويرحم موتاهم، ويهدي الضالين منهم للحق المبين والصراط المستقيم ... والله هذا مجرد شعرة من بعير والقادم أدهى وأمـر مازال الأمر في بدايته، الحل الوحيد للعبيد هو التوبة والرجوع والفرار الى الله، تعالى والتضرع والدعاء والاستغفار والدخول في دينه سبحانه وتعالى وصدق الإمام ناصر محمد اليماني في بيانه بعنوان : (( فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون )) ... هذا العذاب الأدنى وغيره من التناوش من أعاصير وزلازل وبراكين وفيضانات وحرائق وتقلبات وتغيرات مناخية شديدة بسبب اقتراب الكوكب العاشر الطارق النجم الثاقب آية الدخان المبين به سيظهر وينصر الله دينه ذلكم كوكب النار جهنم التي سيعرضها الله للكافرين عرضا ويمطر بها حجارة من سجيل، كما حصل في عصر نبي الله لوط وابراهيم فجعل عاليها أسفل الاراضين الكوكب الهاوية النار الحامية التي يسمونها NIBIRU PLANET X تلكم الرادفة التي تلي وتتع الراجفة (نيزك وكويكب ضخم يضرب الارض ذات الصدع امريكا) هدية دونالد ترامب الذي أعلن الحرب على الاسلام والمسلمين .....
6 - Momo الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:49
لا اعرف لماذا كل وسائل الاعلام تركز على عدد الوفيات، و حالات الشفاء اصبحت تتجاوز الوفيات كثيرا و لا احد يتحدث عنها،الاصابات الجديدة في كثير من الدول بدأت تتراجع،لماذا تفرح وسائل الاعلام بالأخبار السيئة فقط.
7 - حمزة الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:55
لماذا لا يقومون بتجريب أدويتهم ولقاحاتهم في الفرنسيين ماجامت الوفيات مرتفعة تلا هادي تكلخو فيها
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