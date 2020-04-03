الأذان يصدح في سماء هولندا لرفع وباء "كورونا"

حسن الركاز من أمستردام

علا صوت الأذان من صوامع المساجد في دولة هولندا اليوم الجمعة، تضرعا إلى الله لرفع بلاء جائحة كورونا الذي مازال ينتشر في مختلف بقاع العالم ويحصد أرواح آلاف الضحايا.

السلطات الهولندية سمحت للقيمين على المساجد برفع الأذان اليوم الجمعة، ليتم رفع الأذان في أربعين مسجدا في عدد من المدن الهولندية عند حلول موعد صلاة الجمعة اليوم.

ويكثر المسلمون المقيمون في هولندا من الدعاء لرفع وباء كورونا، ويبذلون ما في وسعهم من أجل أن يخرج المجتمع الهولندي من هذه المرحلة الصعبة التي يجتازها العالم بأقل الخسائر.

وقام أفراد الجالية المسلمة المقيمة في هولندا، والتي يمثل المغاربة النسبة الأكبر فيها، بمبادرات تؤكد انخراطهم التام في المجتمع الهولندي، إذ فتحت أبواب المسجد الأزرق بأمستردام لاستقبال المصابين بفيروس كورونا إذا تعذر إيواؤهم في المستشفيات.

وعلى غرار الإجراء المعمول به في عدد من البلدان الإسلامية، مثل المغرب، فقد أغلقت أبواب المساجد في هولندا، مؤقتا، بسبب انتشار فيروس كورونا، واليوم سمحت السلطات الهولندية برفع الأذان فيها للدعاء إلى الله من أجل رفع هذا الوباء.

وفي غضون ذلك أعلن المعهد الوطني للصحة بهولندا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 148 حالة وفاة إضافية و1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح المعهد في تقريره اليومي أن مجموع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 1487 شخصا، مضيفا أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 15 ألفا و723 إصابة.