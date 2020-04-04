24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0813:3517:0519:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أطفال التوحد ويوميات الحجر المنزلي (5.00)

  2. أربعيني ينتحر قفزا من سطح منزله بمدينة المضيق (5.00)

  3. هكذا يستعدّ المستشفى العسكري ببنسليمان لاحتواء وباء "كورونا" (5.00)

  4. شفاء جماعي من "كورونا" .. المغرب يحصد ثمار البروتوكول العلاجي (5.00)

  5. هيئة المحامين تقاضي صاحبة فيديو "العقاب الإلهي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تسجل انخفاض وفيات كورونا لليوم الثاني

إسبانيا تسجل انخفاض وفيات كورونا لليوم الثاني

إسبانيا تسجل انخفاض وفيات كورونا لليوم الثاني
هسبريس - متابعة
السبت 04 أبريل 2020 - 11:05

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات في إسبانيا بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 11744 اليوم السبت من 10935 أمس، على الرغم من أنه اليوم الثاني على التوالي الذي ينخفض فيه العدد اليومي للوفيات الجديدة.

وأظهرت الأرقام أن 809 أشخاص لقوا حتفهم بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضا من 932 في اليوم السابق.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 124736 اليوم السبت من 117710 أمس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.