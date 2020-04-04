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إسبانيا تسجل انخفاض وفيات كورونا لليوم الثاني
السبت 04 أبريل 2020 - 11:05
قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات في إسبانيا بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 11744 اليوم السبت من 10935 أمس، على الرغم من أنه اليوم الثاني على التوالي الذي ينخفض فيه العدد اليومي للوفيات الجديدة.
وأظهرت الأرقام أن 809 أشخاص لقوا حتفهم بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضا من 932 في اليوم السابق.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 124736 اليوم السبت من 117710 أمس.