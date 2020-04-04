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الرئيسية | خارج الحدود | قتيلان وجرحى في حادث طعن جنوب شرق فرنسا

قتيلان وجرحى في حادث طعن جنوب شرق فرنسا

قتيلان وجرحى في حادث طعن جنوب شرق فرنسا
هسبريس - متابعة
السبت 04 أبريل 2020 - 11:54

قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون في اعتداء بالسكين صباح السبت في "رومان سو إيزير"، جنوب شرق فرنسا، وفق ما ذكرت مصادر متطابقة.

واعتدى المشتبه به على عدة أشخاص في متجر، وفي الشارع قبل أن يتم توقيفه، وفق مصدر قريب من التحقيق.

ويعيش الفرنسيون أسبوع العزل الثالث في ظل التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ali السبت 04 أبريل 2020 - 12:05
Pour oublier Coronavirus y’a plusieurs scénarios dans la piste terroriste c privilégié
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-5
2 - yaaaaaaaaadris السبت 04 أبريل 2020 - 12:14
نتمنى أن لا يكون الفاعل عربيا، ففي ظل هذه الأزمة ، سيخرج من الفرنسيين من يطالب برمي كل العرب في البحر
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32
3 - Khalid السبت 04 أبريل 2020 - 12:17
العالم كله في مواجهة إرهابي خفي و هؤلاء يعيثون في الأرض فسادا و هاته الفترة الحرجة لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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26
4 - سعيد السبت 04 أبريل 2020 - 12:42
لاجئ سوداني إرهابي أفتك وأخطر وباء من كورونا نفسها. الإرهاب والرهاب وجهان لعملة واحدة تستحق الإبادة. العالم يعيش وضعا مأساويا والمرضى النفسيون لازالوا يطعنون. أي ضمير هذا وأية إنسانية.
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-7
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