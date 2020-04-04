قتيلان وجرحى في حادث طعن جنوب شرق فرنسا

هسبريس - متابعة

قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون في اعتداء بالسكين صباح السبت في "رومان سو إيزير"، جنوب شرق فرنسا، وفق ما ذكرت مصادر متطابقة.

واعتدى المشتبه به على عدة أشخاص في متجر، وفي الشارع قبل أن يتم توقيفه، وفق مصدر قريب من التحقيق.

ويعيش الفرنسيون أسبوع العزل الثالث في ظل التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19.