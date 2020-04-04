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الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تقرر تمديد حالة الطوارئ إلى يوم 26 أبريل

إسبانيا تقرر تمديد حالة الطوارئ إلى يوم 26 أبريل

إسبانيا تقرر تمديد حالة الطوارئ إلى يوم 26 أبريل
هسبريس - متابعة
السبت 04 أبريل 2020 - 13:05

قرر بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، تمديد حالة الطوارئ إلى يوم 26 من أيريل الجاري ضمن إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

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