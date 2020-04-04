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الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تسجل 708 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

بريطانيا تسجل 708 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

بريطانيا تسجل 708 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا
هسبريس - متابعة
السبت 04 أبريل 2020 - 14:13

سجلت بريطانيا 708 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 4313 وفاة.

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