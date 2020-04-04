بريطانيا تسجل 708 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

هسبريس - متابعة

سجلت بريطانيا 708 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 4313 وفاة.