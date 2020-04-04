حالات الشفاء من "كورونا" تواصل الارتفاع بإيطاليا

هسبريس - و.م.ع

أعلنت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم الى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم السبت تسجيل تماثل 1241 مصابا بفيروس كورونا للشفاء، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 20 ألف و996 حالة.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية، خلال مؤتمر صحفي في روما، أن إيطاليا أحصت 681 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا هذا الوباء 15 ألف و362 حالة وفاة، مشيرة إلى أن لومبارديا تبقى الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، إذ سجلت بها 8 آلاف و656 حالة وفاة، في المقابل بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 13 ألف و242 متعاف.

وبحسب الهيئة الإيطالية فإن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد بلغ 124 ألف و 632 حالة.

وأضافت أن 55 ألف و270 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض، بينما 29 ألف و10 مرضى يعانون من أعراض الفيروس يخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى 3 آلاف و 994 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة

وذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إجراء 657 ألف و224 فحصا مخبريا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19".