24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0813:3517:0519:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مطعم رقمي يتيح للمغاربة تمويل وجبات الأطباء بمراكش والبيضاء (5.00)

  2. المستشفى العسكري ببنسليمان (5.00)

  3. شفاء جماعي من "كورونا" .. المغرب يحصد ثمار البروتوكول العلاجي (5.00)

  4. هيئة المحامين تقاضي صاحبة فيديو "العقاب الإلهي" (5.00)

  5. سَتَرَى سِبَاعَ عَرِينِها كَيَرابِعٍ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | وزارة الصحة التونسية تلزم الجميع بوضع الكمامات

وزارة الصحة التونسية تلزم الجميع بوضع الكمامات

وزارة الصحة التونسية تلزم الجميع بوضع الكمامات
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 04 أبريل 2020 - 22:45

قال وزير الصحة التونسي، اليوم السبت، إنه سيتعين على المواطنين ارتداء الكمامات بصفة إجبارية بعد انقضاء فترة الحجر الصحي العام.

وأورد الوزير عبد اللطيف المكي، ضمن جلسة استماع في البرلمان، إن أكثر من عشرة ملايين تونسي سيكونون مجبرين على ارتداء الكمامات الواقية في الفترة اللاحقة للحجر الصحي؛ تحسبا لظهور موجة جديدة من العدوى.

وقال المكي: "نحن بصدد التشاور بشأن مواصفات الكمامة الواقية ... لن نعود إلى الحياة العادية بسهولة".

وستكون هذه الخطوة لا مفر منها، إسوة بعدد من الدول وأولها تجربة كوريا الجنوبية الرائدة حتى الآن، غير أنها ستواجه في تونس تحديات بسبب إحتمال النقص في المخزونات من الكمامات الواقية.

وقال المكي: "لن نعتمد الكمامات ذات الاستعمال الواحد؛ لأن هذا يصطدم بأزمة التزويد كما سيخلق إشكالا بيئيا ويتسبب في العدوى".

وأضاف الوزير: "لا بد أن نعول على مصانعنا ومصانع النسيج أيضا. يمكن كذلك للخياطين في الأحياء أن يساعدوا في خياطة الكمامات باعتماد المعايير الصحية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - قرطاجي السبت 04 أبريل 2020 - 23:10
تونس و ما ادراك ما تونس

كل أفراد الشعب عندهم تغطية صحية منذ الثمانينات . لهم بنية صحية تنافس ما نجد في أوروبا ! انها تونس يا حبيبي بلاد الرجال و الثورات و النهضة

تحيا تونس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - مغربي السبت 04 أبريل 2020 - 23:26
الى قرطاجي
كن نصدق ذالك ايام غياب الاعلام البديل . و نسمع في التسعينات ان تونس مثل اروبا و لكن بعد الثورة اتضح ان تونس تصدر الوهم . و الشعب التونسي مسكين يعيش الفقر المدقع و الجهل و التخلف و المصيبة ان البلاد تغيرت الى اسوء بعد التورة .
كفى من تصدير الاوهام الحقيقة معروفة للجميع دولة لازالت تعيش على المساعدات من دول اخرى و القروض من اغلب دول العالم الثالث .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - marokkii السبت 04 أبريل 2020 - 23:27
غاز السارين المتطور ومايفعل في الجو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - بنادم السبت 04 أبريل 2020 - 23:30
إلى المعلق رقم واحد ...تونس عدد سكانها صغير وكذلك لا مشاكل لها تجعلها تنفق على التسلح ووو ...وبالتالي تونس يجب أن تكون أكثر تنمية مما هي عليه ...لو لم يكن للمغرب مشكل الصحراء والذي إستنزف أموالا طائلة لهرب المغرب سنوات على تونس ومع ذلك المغرب لا بأس به حسب الظروف ...أنتم بفعل الخلافة العثمانية إختلطتم بشعوب البلقان وذلك سبب البنية الصحية الجيدة لكن مع ذلك المغاربة أقوى منكم فقط قم بجرد للرياضات القتالية وستعرف أن المغاربة أقوى منكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.