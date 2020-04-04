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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تصل إلى 7560 وفاة جراء جائحة كورونا

فرنسا تصل إلى 7560 وفاة جراء جائحة كورونا

فرنسا تصل إلى 7560 وفاة جراء جائحة كورونا
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 04 أبريل 2020 - 20:20

أحصت فرنسا وفاة 7560 شخصاً جراء فيروس كورونا المستجدّ، منذ بدء تفشي الوباء، بعد تسجيل 441 وفاة جديدة في 24 ساعة؛ وهو عدد أقلّ من الرقم القياسي المسجّل الجمعة والمحدد في 588 وفاة.

وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون، في تصريح صحافي، إن هذا العدد يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 7560، منها 5532 وفاة في المستشفيات و2028 في دور رعاية المسنين وغيرها من المؤسسات الصحية الاجتماعية.

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