ترامب يكلف آلاف الجنود بمكافحة "فيروس كورونا"

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الحكومةسترسل آلاف العسكريين إلى الولايات لمساعدتها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب، في لقائه يومي مع الصحافيين، "سنرسل عددا كبيرا من أفراد الجيش لمد يد المساعدة"، وتابع: "تم إرسال ألف عسكري إلى نيويورك؛ بينهم أطباء وممرضون".