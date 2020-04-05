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الرئيسية | خارج الحدود | كورونا يقتل 809 أشخاص الليلة الماضية في إسبانيا

كورونا يقتل 809 أشخاص الليلة الماضية في إسبانيا

كورونا يقتل 809 أشخاص الليلة الماضية في إسبانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 05 أبريل 2020 - 11:01

قالت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الأحد، إن عدد وفيات فيروس كورونا في إسبانيا ارتفع إلى 12418 بتسجيل 674 وفاة جديدة.

ووفق البيانات الرسمية المكشوف عنها في مدريد، صباح اليوم، فقد بلغ عدد الوفيات 809 خلال الليلة الماضية وحدها.

الوزارة نفسها أضافت، في تحديث لحصيلة ضحايا "كورونا" بإسبانيا، أن عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 130759 حالة.

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