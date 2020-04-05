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الرئيسية | خارج الحدود | وفيات جائحة "كوفيد 19" تبلغ 3603 حالة بإيران

وفيات جائحة "كوفيد 19" تبلغ 3603 حالة بإيران

وفيات جائحة "كوفيد 19" تبلغ 3603 حالة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 05 أبريل 2020 - 11:17

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في بيان نقله التلفزيون الرسمي اليوم الأحد، إن حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصلت إلى 3603.

وأضاف جهانبور أن 151 شخصا لاقوا حتفهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ثم أورد أن بلاده، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الفيروس، لديها الآن 58226 إصابة مؤكدة.

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