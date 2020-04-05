خبير: وفيات كورونا قد تصل 20 ألفا في بريطانيا

هسبريس ـ مُتابعة

قال نيل فيرغسون، الأستاذ بجامعة إمبريال كوليدج لندن وساعد في تحديد شكل استجابة بريطانيا لتفشي فيروس كورونا، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في المملكة المتحدة قد يرتفع إلى ما بين سبعة آلاف وعشرين ألفا في ظل الإجراءات المتخذة لإبطاء انتشاره.

وأضاف الأستاذ الجامعي المختص في علم الأوبئة، اليوم الأحد في مقابلة ضمن برنامج آندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية BBC، "كان لدينا منحنى ينمو تصاعديا من حالات العدوى؛ وقد أوقفناه في مرحلة ما".

وتابع قائلا: "ليست لدينا حاليا القدرة على تحديد عدد من أصيبوا بالعدوى، سيأتي هذا مع اختبارات الأجسام المضادة، لذا فإننا نجري تقديرات إحصائية لهذا؛ وهي تقديرات تخضع لدرجة معينة من الشك".

وأضاف الأكاديمي عينه: "نعتقد أنها قد تكون، عند أي نقطة، بين نحو سبعة آلاف أو أعلى كثيرا إلى ما يزيد قليلا عن 20 ألفا".