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كُتّاب وآراء
خبير: وفيات كورونا قد تصل 20 ألفا في بريطانيا
قال نيل فيرغسون، الأستاذ بجامعة إمبريال كوليدج لندن وساعد في تحديد شكل استجابة بريطانيا لتفشي فيروس كورونا، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في المملكة المتحدة قد يرتفع إلى ما بين سبعة آلاف وعشرين ألفا في ظل الإجراءات المتخذة لإبطاء انتشاره.
وأضاف الأستاذ الجامعي المختص في علم الأوبئة، اليوم الأحد في مقابلة ضمن برنامج آندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية BBC، "كان لدينا منحنى ينمو تصاعديا من حالات العدوى؛ وقد أوقفناه في مرحلة ما".
وتابع قائلا: "ليست لدينا حاليا القدرة على تحديد عدد من أصيبوا بالعدوى، سيأتي هذا مع اختبارات الأجسام المضادة، لذا فإننا نجري تقديرات إحصائية لهذا؛ وهي تقديرات تخضع لدرجة معينة من الشك".
وأضاف الأكاديمي عينه: "نعتقد أنها قد تكون، عند أي نقطة، بين نحو سبعة آلاف أو أعلى كثيرا إلى ما يزيد قليلا عن 20 ألفا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
الرئيس الصيني يصرح كذلك أن بلاده عازمة على استرجاع "طريق الحرير" التاريخي، لن ينفع الولايات المتحدة الأمريكية التعويل على التفوق العسكري و حلفاء الماضي، فالقوة الصينية الحريرية الناعمة قادرة على فرض الأمر الواقع، إطلاق الجيل الخامس في التكنولوجيا، و هنا يبدو أن شركات غوغل و فايس و واتساب و يوتوب مضطرة لتقاسم الصين الموارد التكنولوجية، الدورة الاقتصادية الجديدة ستكون بنكهة تذكرنا بما قبل 1991، قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، و لن نستغرب التراشق الاعلامي بين الصين و امريكا في النظام العالمي الجديد بنكهة 5G