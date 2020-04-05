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كُتّاب وآراء
أكثر من 1300 حالة وفاة بسبب كورونا في ألمانيا
سجلت ألمانيا 91384 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، على الأقل، حتى صباح اليوم الأحد، وذلك بحسب تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية يراعي أحدث الأعداد المسجلة في جميع الولايات الألمانية.
وبلغت الإصابات 85559 حالة في نفس التوقيت أمس السبت، وبحسب البيانات فقد توفى على مستوى ألمانيا حتى الآن 1318 شخصا من المصابين بكورونا، على الأقل، وكان العدد أمس السبت 1154 وفاة.
وشهدت ولاية بافاريا، بصفة خاصة، عددا كبيرا من حالات الإصابة تجاوز 23 ألفا، فضلا عن 370 حالة وفاة،على الأقل، وشهدت ولاية شمال الراين-فيستفاليا أيضا أكثر من 19400 حالة إصابة، و250 حالة وفاة على الأقل.
تجدر الإشارة إلى أن الخبراء يتوقعون وجود عدد كبير من الحالات غير المسجلة في ألمانيا، في ظل توقعات مثيلة في دول أخرى عبر قارات العالم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
في ألمانيا الحكومة لم تامر السكان بالحجر الإجباري و هاد في حد ذاته مغامرة خطيرة
و سنري في الأيام المقبلة ان عدد الموتفون من كورونا سوف يرتفع اكثر و أكثر
ألمانيا عليها اتباع الحجر الصحي الإجباري كما هو الحال في باقي الدول. عدد المصابون في ألمانيا فاق بكير عدد المصابين في فرنسا ! لماذا ؟
Gibt es in Wahrheit viel weniger Corona-Tote - oder sogar deutlich mehr?
Corona in Deutschland: Sterberate steigt weiter an - Mehr als 91.000 Infektionen bestätigt