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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1766 في هولندا

ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1766 في هولندا

ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1766 في هولندا
هسبريس - رويترز
الأحد 05 أبريل 2020 - 15:50

قالت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الأحد، إن عدد المتوفين بفيروس كورونا ارتفع بواقع 115 وفاة الليلة الماضية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 1766.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة، ضمن تصريح بالمعطيات الرسمية حتى اليوم، أنه رصد 1224 حالة إصابة جديدة بالمرض؛ مما رفع الإجمالي إلى 17851 حالة.

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