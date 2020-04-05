وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق جبريل بـ"كورونا"

هسبريس ـ مُتابعة

توفي اليوم الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة، رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل، زعيم حزب "تحالف القوى الوطنية"، نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

وذكرت وسائل إعلام مصرية ،استنادا إلى مصادر طبية، أن جبريل البالغ 69 عاما توفي في أحد مستشفيات القاهرة؛ بعد أيام من إصابته بعدوى "كوفيد 19".

وأضافت المصادر نفسها أن جبريل دخل الى المستشفى يوم 27 مارس الماضي، وكان يعاني من مشاكل في القلب، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية.

وتولى جبريل منصب رئيس الوزراء في المجلس الانتقالي الليبي، الذي تأسس بعد إسقاط نظام معمر القذافي، منذ 5 مارس 2011 وحتى 23 أكتوبر 2011.