تسجيل 594 وفاة جديدة بـ"كورونا" في نيويورك

هسبريس - أ.ف.ب

سجّلت نيويورك التي تعدّ مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة 594 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 4159 كما أعلن الحاكم أندرو كومو الأحد.

وقال الحاكم الديموقراطي في مؤتمر صحافي، هذه الحصيلة تسجل تراجعا طفيفا لعدد الوفيات التي سجلت قبل يوم (630) لكن "من المبكر" استخلاص النتائج.