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تسجيل 357 وفاة جديدة بسبب "كورونا" بفرنسا
الأحد 05 أبريل 2020 - 19:19
سجلت فرنسا 357 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وهذه حصيلة يومية أدنى مقارنة باليومين الماضيين.
وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بذلك إلى 8078 حالة بفرنسا.
وتشمل الحصيلة 5889 مريضا توفوا في المستشفيات و2189 شخصا توفوا في دور المسنّين ومنشآت طبية أخرى، وفق بيان للحكومة الفرنسية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Mustapha الأحد 05 أبريل 2020 - 19:38
الإيجابي في هذا اليوم و الحمد لله هو نزول عدد الوفايات ب
50% في الكثير من الدول الأوروبية وهذه بشرى خير إن شاء الله ما علينا هو الإلتزام في المنازل مع الكثير من النظافة ويكون الخير و الفرج بحول الله
50% في الكثير من الدول الأوروبية وهذه بشرى خير إن شاء الله ما علينا هو الإلتزام في المنازل مع الكثير من النظافة ويكون الخير و الفرج بحول الله
2 - Tsuki الأحد 05 أبريل 2020 - 19:44
no offence but this is what happens when you plan on trying your vaccines on AFRICA and ignoring your netizens.
3 - Momo الأحد 05 أبريل 2020 - 19:47
الحجر الصحي بدا كايغطي نتايج ايجابية
مع ان الفرنسيين شوية متعجرفين و سلوكاتهم في بعض الأحيان تتغلب عليها الفوضوية لكنهم ابنانوا عل أخلاق عالية و احترموا الحجر الصحي ...
ستبدا السلطات الفرنسية في فرض الكمامات إجباريا عل كل مواطن خارج من بيته و ستبدا عملية توزيع مجانية لكل أفراد الشعب و يعدها سيتم السماح تدريجيا للناس بالخروج من منازلهم... تدريجيا ( وان متيقن ان المغرب سيسير عل هاد الخطة )
الدولة الوحيدة في أوروبا اللتي لم تفرض الحجر هي ألمانيا و مع الأسف هادي غلطة كبيرة و الدليل انه منذ البارحة ابتدا عدد المصابين في ألمانيا بالارتفاع تدريجيا و فاق عدد المصابين في فرنسا ...
. الله ينجي الجميع من هاد البأس
مع ان الفرنسيين شوية متعجرفين و سلوكاتهم في بعض الأحيان تتغلب عليها الفوضوية لكنهم ابنانوا عل أخلاق عالية و احترموا الحجر الصحي ...
ستبدا السلطات الفرنسية في فرض الكمامات إجباريا عل كل مواطن خارج من بيته و ستبدا عملية توزيع مجانية لكل أفراد الشعب و يعدها سيتم السماح تدريجيا للناس بالخروج من منازلهم... تدريجيا ( وان متيقن ان المغرب سيسير عل هاد الخطة )
الدولة الوحيدة في أوروبا اللتي لم تفرض الحجر هي ألمانيا و مع الأسف هادي غلطة كبيرة و الدليل انه منذ البارحة ابتدا عدد المصابين في ألمانيا بالارتفاع تدريجيا و فاق عدد المصابين في فرنسا ...
. الله ينجي الجميع من هاد البأس
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