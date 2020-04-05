تسجيل 357 وفاة جديدة بسبب "كورونا" بفرنسا

هسبريس - متابعة

سجلت فرنسا 357 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه حصيلة يومية أدنى مقارنة باليومين الماضيين.

وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بذلك إلى 8078 حالة بفرنسا.

وتشمل الحصيلة 5889 مريضا توفوا في المستشفيات و2189 شخصا توفوا في دور المسنّين ومنشآت طبية أخرى، وفق بيان للحكومة الفرنسية.