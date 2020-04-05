في خطاب تاريخي .. الملكة إليزابيث تتحدى كورونا

هسبريس - متابعة

في خطاب تاريخي هو الخامس من نوعه منذ توليها العرش، وجهت الملكة إليزابيث الثانية خطابا إلى البريطانيين بشأن وضعية وباء كورونا.

وقالت الملكة مخاطبة البريطانيين: سيذكر التاريخ جهودكم في مواجهة وباء كورونا.

وأضافت الملكة البريطانية: "لا يزال أمامنا أوقات صعبة، لكننا سنجتازها ونلتقي بعد ذلك".

وأكملت إليزابيث بالقول "نحن مع العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة وباء كورونا"