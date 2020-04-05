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الرئيسية | خارج الحدود | في خطاب تاريخي .. الملكة إليزابيث تتحدى كورونا

في خطاب تاريخي .. الملكة إليزابيث تتحدى كورونا

في خطاب تاريخي .. الملكة إليزابيث تتحدى كورونا
هسبريس - متابعة
الأحد 05 أبريل 2020 - 20:06

في خطاب تاريخي هو الخامس من نوعه منذ توليها العرش، وجهت الملكة إليزابيث الثانية خطابا إلى البريطانيين بشأن وضعية وباء كورونا.

وقالت الملكة مخاطبة البريطانيين: سيذكر التاريخ جهودكم في مواجهة وباء كورونا.

وأضافت الملكة البريطانية: "لا يزال أمامنا أوقات صعبة، لكننا سنجتازها ونلتقي بعد ذلك".

وأكملت إليزابيث بالقول "نحن مع العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة وباء كورونا"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - زهير الأحد 05 أبريل 2020 - 20:29
التاج البريطاني تتحدى الفيروس التاجي
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2 - متتبع الأحد 05 أبريل 2020 - 20:32
تبقى بريطانيا اكبر حضارة على مر التاريخ. جزيرة بمساحة متوسطة ان لم نقل صغيرة استطاعة ان تحتل نصف العالم و بسطت ثقافتها و لغتها لحد اليوم.
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3 - حسسسسان الأحد 05 أبريل 2020 - 20:34
يحكى أن مارادونا دخل كنيسة وسمع لخطاب أحد الكهنة يتكلم عن الفقر والفقراء ويدعو للتضامن ومساعدة المحتاجين وما إلى ذلك من خطابات مكرورة لأناس بعيدين عن الفقراء ولم يعرفوا الفقر أبدا. فما كان من مارادونا إلا أن رفع نظره إلى أعلى البناية المغلف بالذهب فقال: تبا فليبيعوا السقف.
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