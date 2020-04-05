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الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" يُدخل رئيس الوزراء البريطاني المستشفى

"كورونا" يُدخل رئيس الوزراء البريطاني المستشفى

"كورونا" يُدخل رئيس الوزراء البريطاني المستشفى
هسبريس - رويترز
الأحد 05 أبريل 2020 - 22:18

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني اليوم الأحد إن بوريس جونسون في المستشفى لإجراء فحوص مع استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالمرض.

وقال بيان "بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص... هذه خطوة احترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - السلام عليكم الأحد 05 أبريل 2020 - 22:55
وتكملة للبلاغ فإن وزير خارجيته باعتباره الرجل الثاني في هرم السلطة هو من سينوب عنه في تسيير الأمور
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11
2 - قولوا العام زين الأحد 05 أبريل 2020 - 22:57
كورونا ألبست العالم كله لباس الخوف ووضعته على صعيد واحد هده هي ديمقراطية كورونا
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14
3 - Abdo الأحد 05 أبريل 2020 - 23:03
شفتو راه كورونا تحصد الاخضر واليابس، الغني والفقير، الصحيح والضعيف، انها لا ترحم راه البقاء في المنزل كساعد على عدم انتشار الفيروس
وحماية نفسك وعاءلتك والجيران من الفيروس
والله عدى عرفت بان المغاربا عالم مكيسمعوش وراسهم قاصح
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23
4 - محمد امين يوسف الأحد 05 أبريل 2020 - 23:06
نتمنى الشفاء للجميع كما نتمنى أن يهدي الله كلما من ساهم في سفك دماء المسلمين
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21
5 - عبد الحق الأحد 05 أبريل 2020 - 23:07
جرب مناعة القطيع التى تؤمن بها.
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22
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