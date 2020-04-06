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إسبانيا تسجل تراجع الوفيات والإصابات بـ"كورونا"

إسبانيا تسجل تراجع الوفيات والإصابات بـ"كورونا"
هسبريس ـ إفي
الاثنين 06 أبريل 2020 - 11:23

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 13055 حالة، اليوم الاثنين، بعد تسجيل 637 حالة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وعلى هذا النحو يتواصل التباطؤ التدريجي في الوفيات، الذي بدأ يوم السبت الماضي، في حين تراجع أيضا معدل الإصابات الجديدة مقارنة بما تم الإعلان عنه صباح أمس الأحد.

العدد الإجمالي لحالات الإصابة وصل 135032 حالة، محققا زيادة يومية بنسبة 3.2%، وهو أدنى معدل ارتفاع منذ بداية تفشي الوباء في إسبانيا، وفقا للبيانات الصادرة اليوم عن وزارة الصحة.

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