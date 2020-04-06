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الرئيسية | خارج الحدود | كورونا تحصد 3739 قتيلا في الجمهورية الإيرانية

كورونا تحصد 3739 قتيلا في الجمهورية الإيرانية

كورونا تحصد 3739 قتيلا في الجمهورية الإيرانية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 06 أبريل 2020 - 11:45

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا بلغ 3739 حالة.

وأضاف المسؤول نفسه، ضمن تصريح للتلفزيون الرسمي بإيران، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس وصل إلى 60500 حالة مؤكدة.

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