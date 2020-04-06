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كورونا تحصد 3739 قتيلا في الجمهورية الإيرانية
الاثنين 06 أبريل 2020 - 11:45
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا بلغ 3739 حالة.
وأضاف المسؤول نفسه، ضمن تصريح للتلفزيون الرسمي بإيران، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس وصل إلى 60500 حالة مؤكدة.