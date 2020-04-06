الفيروس ينهي حياة رئيس اللجنة الإسلامية بإسبانيا

هسبريس ـ إفي

توفي رياي تاتاري رئيس اللجنة الإسلامية لإسبانيا، اليوم الاثنين بمدريد، عن عمر يناهز 72 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

مصادر قريبة من عائلة الفقيد قالت إن رياي تاتاري كان قد نقل إلى المستشفى، في حالة خطيرة بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضع لعلاجات مكثفة قبل أن يفارق الحياة اليوم الاثنين .

وشغل رياي تاتاري، الذي ازداد في العاصمة السورية دمشق عام 1948 وكان طبيبا، مهام إمام المسجد الذي يقع في حي تطوان وسط العاصمة مدريد.

وقد تأسست اللجنة الإسلامية لإسبانيا، التي تعد الهيئة التمثيلية للجاليات المسلمة المتواجدة بالمملكة الإيبيرية، في عام 1992.