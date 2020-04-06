24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمال النظافة يتحدون كورونا! (5.00)

  2. "كورونا" يُدخل رئيس الوزراء البريطاني المستشفى (5.00)

  3. إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس "كورونا " في ورزازات (5.00)

  4. خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)

  5. الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الفيروس ينهي حياة رئيس اللجنة الإسلامية بإسبانيا

الفيروس ينهي حياة رئيس اللجنة الإسلامية بإسبانيا

الفيروس ينهي حياة رئيس اللجنة الإسلامية بإسبانيا
هسبريس ـ إفي
الاثنين 06 أبريل 2020 - 13:30

توفي رياي تاتاري رئيس اللجنة الإسلامية لإسبانيا، اليوم الاثنين بمدريد، عن عمر يناهز 72 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

مصادر قريبة من عائلة الفقيد قالت إن رياي تاتاري كان قد نقل إلى المستشفى، في حالة خطيرة بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضع لعلاجات مكثفة قبل أن يفارق الحياة اليوم الاثنين .

وشغل رياي تاتاري، الذي ازداد في العاصمة السورية دمشق عام 1948 وكان طبيبا، مهام إمام المسجد الذي يقع في حي تطوان وسط العاصمة مدريد.

وقد تأسست اللجنة الإسلامية لإسبانيا، التي تعد الهيئة التمثيلية للجاليات المسلمة المتواجدة بالمملكة الإيبيرية، في عام 1992.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.